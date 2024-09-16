Во многих домах в Краснодаре не будет горячей воды до конца рабочей недели. Список адресов
В Краснодаре ограничат подачу горячей воды. Делимся списком адресов, где отключат ресурс
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты отремонтировали тепломагистраль «ТЭЦ — Центр города». Теперь им необходимо переподключить потребителей с резервной линии на основную.
В связи с этим с 16 по 20 сентября в городе ограничат подачу горячей воды.
Горячей воды не будет по адресам:
- улица Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 1/12, 2/6, 1/7;
- улица Железнодорожная, 2/1;
- улица Полины Осипенко, 141, 128, 130;
- улица Привокзальная Площадь, 1/2, 1А, 1, 2, 5, 9, 7;
- улица Кавказская, 139, 137, 154/1, 68, 154, 156;
- улица Краснодарская, 32, 34 (жилой массив ТЭЦ);
- улица Маяковского, 122А, 158 лит. А, В, 160 лит. Л-А, 121, 124, 150, 163, 120, 122, 135/1;
- улица Ставропольская, 89, 176, 180, 156, 96, 84, 172, 85, 223, 207 к.1, 142, 170 лит. А1, 2 лит. А, 178, 174/1, 96 лит. А, 184, 170, 174, 18, 79, 81, 83, 85, 87, 2/1, 140, 130, 4/2, 136, 96/1, 136, 132, 82, 84, 80, 2, 83/1, 178, 78/2, 174, 3, 4, 2/2, 14 лит. А-Б, 336 к. 6, 83/1, 182, 168;
- улица Стасова, 104, 21, 115/1, 121, 117, 119, 134/1, 134, 98, 8 к.1, 6 лит. А, Е, Д, 17 лит. Г1, 115/1, 2/1, 17 лит. А, 19 к.1;
- улица Трамвайная, 90, 25, 88, 2/6;
- улица КИМ, 147, 143/1, 9 лит. А, 143, 141, 17 лит. А1, 155, 1;
- улица Колхозная, 24;
- улица Шевченко (Пашковский жилой массив) 18/8, 18/12, 20/7, 20/3, 24/5, 18/16, 22/2, 24/1, 22/15, 22/6 кв. 1, 2, 18 кв. 4, 20/11 кв. 1, 1/1, 2, 3; 22, 22/10 кв. 2;
- улица Шевченко 134/1;
- улица Старокубанская, 36/2, 40, 58, 98, 40/2 лит. А-В, 86, 88 к.4 лит. А-В, У, 92, 32, 88/3;
- улица Кубанская, 54, 45, 47, 58, 55, 1А;
- улица Суворова, 2/5 лит, А;
- улица Кубанская Набережная, 64, 37, 23/1, 37 к.10–12, 39, 37/2, 37/1, 23/1, 39/2;
- переулок Юшковский, 28;
- улица Таманская, 130, лит А-Б, 130/1, 94, 130/3, 137 лит. Б, 125 лит. А, а, Б, б2, В, В2, Л, К;
- улица Пушкина, 2;
- улица Бургасская, 50, 56 стр. 1, 13/2, 13/1, 52, 13 лит. А, Д, 11 лит. Б, Б1;
- улица Линейная, 53, 19, 21, 23;
- улица Базовская Дамба, 4, 6, 8;
- улица Селезнева, 248, 204, 203, 199, 203 лит. А, а1, 201;
- переулок Кочубея, 1/1;
- улица Чехова, 2, 4, 6;
- улица Ковтюха, 101, 109 к. 3;
- переулок Угольный, 10, 12;
- улица 1-я Линия Поймы реки Кубань, 2;
- улица Димитрова, 3/2, 166, 146, 3/1, 164/1, 144, 148, 146 лит. А, Е, Д, Д1, в, В1, Б, Б1; 22;
- 2-й проезд Айвазовского, 14;
- улица Постовая, 2, 34 лит. Н;
- переулок Кирпичный, 10 лит. А, Б, Ж;
- улица Академика Павлова, 120;
- улица Фадеева, 15;
- переулок Новокубанский, 4;
- улица Н. И. Кондратенко, 8;
- улица Гоголя, 158;
- улица Товарная, 4, стр. А-Б, 2/2, 2, 6, 8;
- улица Мира, 88/1, 90/1, 88, 90;
- улица Краевая, 4, 4/1 (Пашковский жилой массив);
- улица Садовая 1а кв. 1, 2, 2 кв. 1, 4 (Пашковский жилой массив);
- проезд 1-й Верхний, 3/1.
К реконструкции «ТЭЦ — Центр города» приступили в мае. Тепломагистраль по этому направлению планируют полностью отремонтировать до 2026 года и заменить 8,4 км сетей.
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