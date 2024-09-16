Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

Аналитики составили рейтинг регионов России по доле расходов населения на оплату коммунальных услуг

16 сентября РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доле расходов населения на ЖКУ.

В 2023 году дороже всех коммунальные услуги обходились жителям Чукотского автономного округа — более 9 тыс. рублей или около 14% от дохода семьи. Дешевле всех — в Астраханской области — около 3,6 тыс. рублей или 6,3%.

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По данным исследования, Краснодарский край занял в рейтинге 17 место. Жители Кубани тратят на оплату коммунальных услуг в среднем около 4,7 тыс. рублей или 8,2% от дохода.

Ростовская область на 26 месте — 5,5 тыс. рублей и 8,8%, Ставропольский край на 48 месте — 4,7 тыс. рублей и 9,7%, Адыгея на 13 месте — 4,2 и 7,9%, Крым на 55 месте — 4 тыс. рублей и 9,9%.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край оказался на 62 месте в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат. На Кубани всего 16,8% граждан имеют высокий заработок. 

Деньги Жилье ЖКХ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Рейтинги

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