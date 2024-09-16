Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку

В 2023 году дороже всех коммунальные услуги обходились жителям Чукотского автономного округа — более 9 тыс. рублей или около 14% от дохода семьи. Дешевле всех — в Астраханской области — около 3,6 тыс. рублей или 6,3%.

По данным исследования, Краснодарский край занял в рейтинге 17 место. Жители Кубани тратят на оплату коммунальных услуг в среднем около 4,7 тыс. рублей или 8,2% от дохода.

Ростовская область на 26 месте — 5,5 тыс. рублей и 8,8%, Ставропольский край на 48 месте — 4,7 тыс. рублей и 9,7%, Адыгея на 13 месте — 4,2 и 7,9%, Крым на 55 месте — 4 тыс. рублей и 9,9%.