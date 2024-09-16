Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку
Аналитики составили рейтинг регионов России по доле расходов населения на оплату коммунальных услуг
16 сентября РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов России по доле расходов населения на ЖКУ.
В 2023 году дороже всех коммунальные услуги обходились жителям Чукотского автономного округа — более 9 тыс. рублей или около 14% от дохода семьи. Дешевле всех — в Астраханской области — около 3,6 тыс. рублей или 6,3%.
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По данным исследования, Краснодарский край занял в рейтинге 17 место. Жители Кубани тратят на оплату коммунальных услуг в среднем около 4,7 тыс. рублей или 8,2% от дохода.
Ростовская область на 26 месте — 5,5 тыс. рублей и 8,8%, Ставропольский край на 48 месте — 4,7 тыс. рублей и 9,7%, Адыгея на 13 месте — 4,2 и 7,9%, Крым на 55 месте — 4 тыс. рублей и 9,9%.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край оказался на 62 месте в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат. На Кубани всего 16,8% граждан имеют высокий заработок.