Краснодарский край оказался на 62 месте в рейтинге регионов РФ по уровню зарплат

Эксперты составили рейтинг регионов РФ по уровню заработной платы в 2024 году. Только 16,8% жителей Краснодарского края имеют высокий заработок

2 сентября «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов РФ по самым высоким зарплатам в 2024 году. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля работников с доходом выше среднего по стране составляет почти 66%. На последней строчке оказалась Ингушетия — здесь жителей с высокой зарплатой всего 6,6%.

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Краснодарский край в данном рейтинге занял 62 место. На Кубани всего 16,8% граждан имеют высокий заработок.



Ростовская область оказалась на 57 месте (18,6%), Севастополь — на 63 (16,6%), Адыгея — на 67 (15,6%), Ставропольский край — на 73 (13,6%), а Крым — на 77 (12,1%).

Доля работников с зарплатой выше средней по России — это оценка экспертов «РИА Рейтинг» на основе данных официальной статистики за 2023 и 2024 годы. Средний доход по РФ для каждого субъекта корректировался согласно региональному уровню цен.