Краснодарские предприниматели смогут бесплатно записать видео о себе в новой студии подкастов

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой

В Краснодаре открылась новая студия для записи подкастов, её владельцы поддерживают малый бизнес и креативные индустрии

10 сентября в Краснодаре открыли большую мультиформатную студию «Подкаст-Подкаст». Площадь и техническое оснащение позволяют записывать не только аудио-, но и видеоподкасты, в том числе с живыми зрителями в зале, а также снимать ролики, видеоуроки и онлайн-курсы.

Основатели студии — креативный продюсер Елена Деревщикова, режиссер и оператор Александр Воздвиженский, маркетологиня и серийная предпринимательница Екатерина Черничкина.

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Малая студия работает в соседнем помещении с июля, а с появлением второй, большей, руководители «Подкаст-Подкаст» объявили, что открыты для сотрудничества и новых творческих предложений. Краснодарские предприниматели имеют возможность бесплатно записать здесь видеовизитку. Для малого бизнеса это способ рассказать о себе и представить свои идеи и продукты на любой интернет-платформе и в соцсетях.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой

Юга.ру писали, что весной этого года вышел третий сезон инклюзивного подкаста про аутизм «Все не как все». Его запуск инициировала основательница благотворительной организации «Открытая среда» Анна Малова.

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