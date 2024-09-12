Краснодарские предприниматели смогут бесплатно записать видео о себе в новой студии подкастов

В Краснодаре открылась новая студия для записи подкастов, её владельцы поддерживают малый бизнес и креативные индустрии

10 сентября в Краснодаре открыли большую мультиформатную студию «Подкаст-Подкаст». Площадь и техническое оснащение позволяют записывать не только аудио-, но и видеоподкасты, в том числе с живыми зрителями в зале, а также снимать ролики, видеоуроки и онлайн-курсы. Основатели студии — креативный продюсер Елена Деревщикова, режиссер и оператор Александр Воздвиженский, маркетологиня и серийная предпринимательница Екатерина Черничкина.

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Малая студия работает в соседнем помещении с июля, а с появлением второй, большей, руководители «Подкаст-Подкаст» объявили, что открыты для сотрудничества и новых творческих предложений. Краснодарские предприниматели имеют возможность бесплатно записать здесь видеовизитку. Для малого бизнеса это способ рассказать о себе и представить свои идеи и продукты на любой интернет-платформе и в соцсетях.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой

© Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой