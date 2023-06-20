Краснодарка выпустила подкаст про жен великих художников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение garetsvisual, Freepik.com
    © Изображение garetsvisual, Freepik.com

Краснодарка Ася Большова в июне выпустила подкаст «Жена художника»

Первый выпуск посвящен Француазе Жило, девушке, которая стала возлюбленной Пабло Пикассо, родила ему двоих детей, но ушла от него из-за сложного характера и постоянных измен художника. Второй подкаст познакомит слушателей с жизнью Амели Парейр, законной супруги Анри Матисса, и Лидией Делекторской, его натурщицы, секретаря и по совместительству музы.

Третий выпуск расскажет о Наталье Нордман-Северовой — одной из первых русских феминисток и жене Ильи Репина. Четвертый выпуск посвящен Надежде Мандельштам, писательнице, мемуаристке, лингвистке, преподавательнице, жена поэта Осипа Мандельштама.

По словам Аси Большовой, она создала подкаст, чтобы показать разные модели поведения героинь и то, куда приводят выборы, которые они делают.

«На мой взгляд, все истории, пожалуй, кроме первой, глубоко трагичны. Преданная и деловая мадам Матисс осталась брошенной, Лидия, к которой ушел её муж, посвятила свою жизнь служению двум талантливым мужчинам, но в конце концов закончила самоубийством. Наталью Нордман — и вовсе высмеивали друзья Репина, а между прочим идеи, которые она продвигала, сегодня очень популярны. Про Надежду Мандельштам я вообще молчу, не понимаю, откуда были силы всё это выдержать», — добавила Большова.

Послушать истории можно на любой удобной платформе по ссылке.

Афиша Искусство Краснодар

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Краснодарка выпустила подкаст про жен великих художников
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