Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Администрация Славянска-на-Кубани требует обязать Виктора Пивоварова снести возглавляемый им Покровско-Тихоновский храм

24 мая решение суда разместил сайт «Эсхатология», который связан с приходом храма. Гражданское дело поступило в Славянский городской суд 18 апреля. Согласно иску «о сносе самовольного строительства», властям города в январе поступило представление от Славянского межрайонного следственного отдела. В нем говорится, что архиепископ храма Виктор Пивоваров в здании церкви негативно высказывался о вооруженных силах РФ. 

87-летний Пивоваров в полном объёме признал вину в дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Ему назначили штраф 150 тыс. рублей.

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Также говорится, во время обыска на территории храма правоохранители установили, что земельный участок разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, частное домовладение переоборудовали в церковь.

«Фактически оно является общественным местом с большим количеством посетителей, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — написали правоохранители.

По информации авторов сообщения, гражданское дело поступило в Славянский городской суд 18 апреля, однако на сайте суда его нет до сих пор.

После проверки администрация обратилась в суд с требованием обязать Виктора Пивоварова самому снести храм за свой счет в течение 30 дней после вступления решения в силу. Разбирательства продолжаются.

Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.

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Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии
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