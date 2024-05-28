Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии
Администрация Славянска-на-Кубани требует обязать Виктора Пивоварова снести возглавляемый им Покровско-Тихоновский храм
24 мая решение суда разместил сайт «Эсхатология», который связан с приходом храма. Гражданское дело поступило в Славянский городской суд 18 апреля. Согласно иску «о сносе самовольного строительства», властям города в январе поступило представление от Славянского межрайонного следственного отдела. В нем говорится, что архиепископ храма Виктор Пивоваров в здании церкви негативно высказывался о вооруженных силах РФ.
87-летний Пивоваров в полном объёме признал вину в дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Ему назначили штраф 150 тыс. рублей.
Также говорится, во время обыска на территории храма правоохранители установили, что земельный участок разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, частное домовладение переоборудовали в церковь.
«Фактически оно является общественным местом с большим количеством посетителей, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — написали правоохранители.
По информации авторов сообщения, гражданское дело поступило в Славянский городской суд 18 апреля, однако на сайте суда его нет до сих пор.
После проверки администрация обратилась в суд с требованием обязать Виктора Пивоварова самому снести храм за свой счет в течение 30 дней после вступления решения в силу. Разбирательства продолжаются.
Как писали Юга.ру, в Кореновске помощника священника осудили за мошенничество на 6 млн рублей. Староста храма обещал за деньги помочь в смягчении наказания осужденному.