В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей

В Краснодаре до конца года отремонтируют восемь бомбоубежищ

Работы планируют завершить к концу 2024 года. Ранее в кубанской столице отремонтировали 13 бомбоубежищ.

13 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что в городе начался ремонт восьми бомбоубежищ. На это из бюджета выделили 60 млн рублей.

По словам администрации, всего в Краснодаре расположено 190 защитных сооружений, из них 58 — в муниципальной собственности. Укрытиями также ситаются подземные переходы, парковки, нулевые этажи торговых центров и подвалы многоквартирных домов.

При этом подвалы нужно держать закрытыми, чтобы не пропало находящееся в них имущество. Власти разработали методические рекомендации и направили документ управляющим компаниям и ТСЖ.