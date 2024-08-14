В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
В Краснодаре до конца года отремонтируют восемь бомбоубежищ
13 августа пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе начался ремонт восьми бомбоубежищ. На это из бюджета выделили 60 млн рублей.
Работы планируют завершить к концу 2024 года. Ранее в кубанской столице отремонтировали 13 бомбоубежищ.
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По словам администрации, всего в Краснодаре расположено 190 защитных сооружений, из них 58 — в муниципальной собственности. Укрытиями также ситаются подземные переходы, парковки, нулевые этажи торговых центров и подвалы многоквартирных домов.
При этом подвалы нужно держать закрытыми, чтобы не пропало находящееся в них имущество. Власти разработали методические рекомендации и направили документ управляющим компаниям и ТСЖ.
Как писали Юга.ру, в декабре 2022 года директор Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС «Защита» Дмитрий Коваленко говорил, что всего в Краснодаре более 2,8 тыс. укрытий на 4 млн человек.