В Краснодаре более 40% общественного транспорта оборудуют кондиционерами

«Что составит 41,5% от общего количества подвижных единиц», — рассказал Архипов.

Он отметил, что сейчас пассажиров Краснодара перевозят 248 трамваев, 152 троллейбуса и 1127 автобусов по 120 городским маршрутам.



Средний возраст муниципального транспорта для автобусов составляет семь лет, для троллейбусов — 13 лет, а для трамваев — 23 года. В прошлом году в Краснодаре приобрели 16 электробусов и восемь зарядных станций, в текущем году поставили еще семь электробусов и четыре зарядные станции к ним. Кроме того, до 2026 года в город поставят 100 трамваев.



Напомним, что в июне 2024 года КТТУ сообщило, что в Краснодаре половина общественного транспорта не оснащена кондиционерами. Сплит-системы есть практически во всех муниципальных автобусах — 99%, а в трамваях и троллейбусах — 36% и 33% соответственно.