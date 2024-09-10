В Краснодаре более 40% общественного транспорта оборудуют кондиционерами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

К 2025 году в Краснодаре почти 100 единиц общественного транспорта оборудуют сплит-системами

10 сентября замглавы Краснодара Владимир Архипов сообщил ТАСС, что до конца 2024 года почти 100 единиц городского общественного транспорта оборудуют кондиционерами.

По словам Архипова, в Краснодаре пассажиров перевозят 1 527 автобусов, трамваев и троллейбусов, кондиционеры есть только в 539-ти. К концу года их количество увеличится до 635.

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«Что составит 41,5% от общего количества подвижных единиц», — рассказал Архипов.

Он отметил, что сейчас пассажиров Краснодара перевозят 248 трамваев, 152 троллейбуса и 1127 автобусов по 120 городским маршрутам.

Средний возраст муниципального транспорта для автобусов составляет семь лет, для троллейбусов — 13 лет, а для трамваев — 23 года. В прошлом году в Краснодаре приобрели 16 электробусов и восемь зарядных станций, в текущем году поставили еще семь электробусов и четыре зарядные станции к ним. Кроме того, до 2026 года в город поставят 100 трамваев.

Напомним, что в июне 2024 года КТТУ сообщило, что в Краснодаре половина общественного транспорта не оснащена кондиционерами. Сплит-системы есть практически во всех муниципальных автобусах — 99%, а в трамваях и троллейбусах — 36% и 33% соответственно.

Как писали Юга.ру, в 2025 году власти Краснодара закупят 50 новых трамваев на 6,66 млрд рублей.

Дороги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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