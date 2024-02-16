В Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е
16 февраля новые электробусы вышли на маршрут 2Е «Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — троллейбусное депо № 1»
Об этом рассказал сайт администрации Краснодара. Мэр Евгений Наумов рассказал, что всего в городе 16 электробусов «Волгабас» 5270E и 8 зарядных станций к ним.
В Краснодар эту технику поставил «Дилерский центр «ЮГ» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Все электробусы мы зарядили еще ночью. У них отличное качество сборки, всем современным требованиям к общественному транспорту они соответствуют. В транспорте есть большая площадка для колясок. Также он оборудован платежными терминалами, но мы традиционно предпочитаем работать с кондукторами», — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.
Читайте также:
После осмотра транспорта Грачев, Наумов, его заместитель Владимир Архипов и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин проехали по маршруту 2Е.
Все электробусы низкопольные, оснащены кондиционерами, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационными экранами.
Как сообщали Юга.ру, 1 декабря 2023 года мэрия Краснодара заплатила за электробусы и зарядные станции 645 млн рублей. Более половины суммы покрыли из федерального бюджета.