В Краснодар привезли шесть электробусов из Беларуси

Первый транспорт из этой партии поставили в город в марте 2024 года, остальные шесть — на днях. К ним установили четыре ночные зарядные станции. Электробусы приобрели за счет средств краевого бюджета.



«Запас хода нового транспорта при полной нагрузке и работе всех систем — 200 километров. Все электробусы оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, терминалами для бесконтактной оплаты, USB-разъёмами для зарядки и пандусом для маломобильных граждан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.