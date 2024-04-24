В Краснодар привезли шесть электробусов из Беларуси

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

Власти Краснодара рассказали о пополнении автопарка белорусскими электробусами

Семь электробусов завода «Белкоммунмаш» сейчас находятся в депо МУП «КТТУ». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Первый транспорт из этой партии поставили в город в марте 2024 года, остальные шесть — на днях. К ним установили четыре ночные зарядные станции. Электробусы приобрели за счет средств краевого бюджета.

«Запас хода нового транспорта при полной нагрузке и работе всех систем — 200 километров. Все электробусы оборудованы кондиционерами, видеонаблюдением, терминалами для бесконтактной оплаты, USB-разъёмами для зарядки и пандусом для маломобильных граждан», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года в Краснодаре запустили первые электробусы по маршруту 2Е. Всего в городе 16 таких транспортных средств. Мэрия Краснодара заплатила за электробусы и зарядные станции 645 млн рублей. Более половины суммы покрыли из федерального бюджета. 

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