50 часов без сна и отдыха: в горах Сочи завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» больше 3 тысяч спортсменов из 34 регионов России посоревновались в трейлраннинге — беге по природному рельефу

Общее количество спортсменов и болельщиков фестиваля Rosa Wild Fest превысило 8 тысяч человек. 

Общая протяженность треков — 180 км с набором высоты до 14 000 метров. Всего в программе было 11 дистанций разной сложности — от 500-метровых детских до 180-километровых, где спортсмены провели около 50 часов без сна и отдыха. Другой формат забега — стадийные гонки на 25 и 65 км, в каждой из которых два трека преодолевают отдельно за два дня (12+13 и 20+42 км соответственно). 

Стартово-финишная поляна фестиваля расположилась в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Самые длинные дистанции прошли через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк.

Два озера, альпаки и эндемики:

Самые сильные бегуны России соревновались в трейловой гонке «Горный король 180 км» с суммарным набором высоты более 14 000 метров. Из 48 стартовавших на «королевской» дистанции до финиша дошли 11. Победителем и обладателем титула «Горный король» среди мужчин стал Алексей Барышников (38:46:32), а первой и единственной девушкой, покорившей дистанцию, — Марина Максимчук (48:39:26).

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Тотальное ощущение счастья»:

Сотрудники курорта «Роза Хутор» тоже поучаствовали в соревнованиях. Инструктор ЛФК отеля «Роза Спрингс» Олеся Козина победила среди женщин в дистанции 12 км, а сотрудник департамента общественных связей Владимир Клюшкин выиграл в двухдневной гонке STAGE 25 в категории 45+.

«Руководство курорта поддерживает стремление сотрудников заниматься спортом. Участие в таких соревнования сплачивает нашу команду и стимулирует на лучшие результаты. Кроме того, для сотрудников-участников Rosa Wild Fest учредили специальный призовой фонд.  Мы ставили высокие цели, и я рад, что получилось их достичь!», — отметил Владимир Клюшкин.

Для болельщиков на фестивале организовали различные активности: йогу и медитации, тренировки и походы, лекции и мастер-классы. На фестивале выступили шесть музыкальных групп, хэдлайнерами стали Антоха МС и группа Wildways.  

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В августе Юга.ру протестировали один из красивейших пеших маршрутов курорта «Роза Хутор» — парк водопадов «Менделиха». Впечатления, координаты, фото и описание маршрута ищите в этой статье.

Курорты и туризм Развлечения Роза Хутор Сочи Спорт Фестивали

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