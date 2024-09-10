50 часов без сна и отдыха: в горах Сочи завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest

На курорте «Роза Хутор» больше 3 тысяч спортсменов из 34 регионов России посоревновались в трейлраннинге — беге по природному рельефу

Общее количество спортсменов и болельщиков фестиваля Rosa Wild Fest превысило 8 тысяч человек.

Общая протяженность треков — 180 км с набором высоты до 14 000 метров. Всего в программе было 11 дистанций разной сложности — от 500-метровых детских до 180-километровых, где спортсмены провели около 50 часов без сна и отдыха. Другой формат забега — стадийные гонки на 25 и 65 км, в каждой из которых два трека преодолевают отдельно за два дня (12+13 и 20+42 км соответственно).

Стартово-финишная поляна фестиваля расположилась в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Самые длинные дистанции прошли через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк.