50 часов без сна и отдыха: в горах Сочи завершился трехдневный беговой фестиваль Rosa Wild Fest
На курорте «Роза Хутор» больше 3 тысяч спортсменов из 34 регионов России посоревновались в трейлраннинге — беге по природному рельефу
Общее количество спортсменов и болельщиков фестиваля Rosa Wild Fest превысило 8 тысяч человек.
Общая протяженность треков — 180 км с набором высоты до 14 000 метров. Всего в программе было 11 дистанций разной сложности — от 500-метровых детских до 180-километровых, где спортсмены провели около 50 часов без сна и отдыха. Другой формат забега — стадийные гонки на 25 и 65 км, в каждой из которых два трека преодолевают отдельно за два дня (12+13 и 20+42 км соответственно).
Стартово-финишная поляна фестиваля расположилась в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Самые длинные дистанции прошли через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк.
Два озера, альпаки и эндемики:
Самые сильные бегуны России соревновались в трейловой гонке «Горный король 180 км» с суммарным набором высоты более 14 000 метров. Из 48 стартовавших на «королевской» дистанции до финиша дошли 11. Победителем и обладателем титула «Горный король» среди мужчин стал Алексей Барышников (38:46:32), а первой и единственной девушкой, покорившей дистанцию, — Марина Максимчук (48:39:26).
«Тотальное ощущение счастья»:
Сотрудники курорта «Роза Хутор» тоже поучаствовали в соревнованиях. Инструктор ЛФК отеля «Роза Спрингс» Олеся Козина победила среди женщин в дистанции 12 км, а сотрудник департамента общественных связей Владимир Клюшкин выиграл в двухдневной гонке STAGE 25 в категории 45+.
«Руководство курорта поддерживает стремление сотрудников заниматься спортом. Участие в таких соревнования сплачивает нашу команду и стимулирует на лучшие результаты. Кроме того, для сотрудников-участников Rosa Wild Fest учредили специальный призовой фонд. Мы ставили высокие цели, и я рад, что получилось их достичь!», — отметил Владимир Клюшкин.
Для болельщиков на фестивале организовали различные активности: йогу и медитации, тренировки и походы, лекции и мастер-классы. На фестивале выступили шесть музыкальных групп, хэдлайнерами стали Антоха МС и группа Wildways.
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