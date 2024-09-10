Парк «Краснодар» вошел в топ-10 парков с осенней атмосферой

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

«Краснодар» занял шестое место в рейтинге российских парков с осенней атмосферой. На второй строчке — Левобережный парк Ростова-на-Дону

10 сентября «Известия» опубликовали топ-10 парков с осенней атмосферой. Список по просьбе издания составили эксперты сервиса путешествий Tutu.ru, которые побывали в разных регионах России.

Первое место занял национальный парк «Лосиный остров» в Москве и Московской области. На огромной территоии обитают сотни видов птиц, десятки млекопитающих 800 видов растений. Также в парке есть лосиная биостанция.

Медитации и прирученная природа:

На второй строчке Левобережный парк Ростова-на-Дону. С него открывается красивый вид на реку и его правый берег. В парке можно кататься на велосипеде и гулять среди деревьев.

Третье место занял Городской парк Саратова на проспекта Столыпина. Среди развлечений — наблюдения за животными, прогулки в тени старых дубов и аттракционы. 

Четвертую строчку занял Парк скульптуры в центре Калининграда на острове Канта. Он рассказывает о советском периоде в истории города.

Пятый — Парк на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Можно отправиться в Елагиноостровский дворец, побывать в музее художественного стекла и стеклодувной мастерской, поучаствовать в костюмированном бале, заняться спортом или просто побродить по аллеям.

Шестое место занял парк «Краснодар», известный далеко за пределами региона. Во время прогулки по аллеям можно увидеть необычные арт-объекты и редкие деревья со всего мира. И там же находятся Японский сад и «Парк облаков» — уникальные места, обязательные к посещению.

Также в рейтинг вошли Парк тысячелетия в Казани, Парк культуры и отдыха имени Ивана Якутова в Уфе, Загородный парк в Самаре, Парк на острове Татышев в Красноярске.

Как писали Юга.ру, пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что общая площадь новой локации — «Парка облаков» — займет 19 гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем Японский сад.

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