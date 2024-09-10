Угощение варениками, песни и танцы, мастер-классы. В этнокомплексе станицы Тамань пройдет фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу»
В Темрюкском районе 14 сентября пройдет праздник семьи (0+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 14 сентября фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу», приуроченный ко Дню кубанской семьи.
В этот день гостей будут знакомить с казачьими ценностями и традициями. Посетителям расскажут, как было принято воспитывать казачат, когда сына нужно было сажать в седло и почему дочь в кубанских семьях называли «отрезанный ломоть».
Яркий и вкусный праздник:
Также в программе:
- работа станичного ЗАГСа;
- обряд «Сватовство»;
- угощение варениками с различными начинками на подворьях;
- клинарные мастер-классы;
- концерты;
- игры;
- эстафета «Мама, папа, я — кубанская семья»;
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
Напомним, 7 сентября в «Атамани» состоялся фестиваль «Кубанское золото». На протяжении дня всех желающих угощали блюдами из риса.
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