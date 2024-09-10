Угощение варениками, песни и танцы, мастер-классы. В этнокомплексе станицы Тамань пройдет фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу»

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Темрюкском районе 14 сентября пройдет праздник семьи (0+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 14 сентября фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу», приуроченный ко Дню кубанской семьи. 

В этот день гостей будут знакомить с казачьими ценностями и традициями. Посетителям расскажут, как было принято воспитывать казачат, когда сына нужно было сажать в седло и почему дочь в кубанских семьях называли «отрезанный ломоть».

Яркий и вкусный праздник:

Также в программе:

  • работа станичного ЗАГСа;
  • обряд «Сватовство»;
  • угощение варениками с различными начинками на подворьях;
  • клинарные мастер-классы;
  • концерты;
  • игры;
  • эстафета «Мама, папа, я — кубанская семья»;
  • выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Напомним, 7 сентября в «Атамани» состоялся фестиваль «Кубанское золото». На протяжении дня всех желающих угощали блюдами из риса.

Как писали Юга.ру, 7-8 сентября на Даховской поляне в Майкопском районе Адыгеи прошел ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Праздник посетили более 50 тыс. человек — на 14 тыс. больше, чем в 2023-м.

отдых Праздники Развлечения Тамань Темрюкский район Фестивали

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Угощение варениками, песни и танцы, мастер-классы. В этнокомплексе станицы Тамань пройдет фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу»
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