Угощение варениками, песни и танцы, мастер-классы. В этнокомплексе станицы Тамань пройдет фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу»

В Темрюкском районе 14 сентября пройдет праздник семьи (0+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 14 сентября фестиваль «Казачьему роду нэма пэрэводу», приуроченный ко Дню кубанской семьи. В этот день гостей будут знакомить с казачьими ценностями и традициями. Посетителям расскажут, как было принято воспитывать казачат, когда сына нужно было сажать в седло и почему дочь в кубанских семьях называли «отрезанный ломоть».

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Также в программе: работа станичного ЗАГСа;

обряд «Сватовство»;

угощение варениками с различными начинками на подворьях;

клинарные мастер-классы;

концерты;

игры;

эстафета «Мама, папа, я — кубанская семья»;

выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте. Напомним, 7 сентября в «Атамани» состоялся фестиваль «Кубанское золото». На протяжении дня всех желающих угощали блюдами из риса.