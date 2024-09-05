В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать пловом и блюдами из риса

В Темрюкском районе 7 сентября пройдет гастрономический праздник риса «Кубанское золото» (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 7 сентября фестиваль «Кубанское золото». На протяжении всего дня блюдами из риса будут угощать всех желающих.

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Также в программе: атмосфера станицы XIX века;

кубанские песни и пляски;

уроки традиционных ремёсел;

показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником;

«горячительная» призовая викторина. Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте. Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля, окрошки, борща, фруктов и бахчевых.