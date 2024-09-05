В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать пловом и блюдами из риса
В Темрюкском районе 7 сентября пройдет гастрономический праздник риса «Кубанское золото» (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 7 сентября фестиваль «Кубанское золото». На протяжении всего дня блюдами из риса будут угощать всех желающих.
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Также в программе:
- атмосфера станицы XIX века;
- кубанские песни и пляски;
- уроки традиционных ремёсел;
- показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником;
- «горячительная» призовая викторина.
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля, окрошки, борща, фруктов и бахчевых.
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