В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать пловом и блюдами из риса

Краснодарский край

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  • © Фото RawPixel с сайта pixabay.com
    © Фото RawPixel с сайта pixabay.com

В Темрюкском районе 7 сентября пройдет гастрономический праздник риса «Кубанское золото» (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 7 сентября фестиваль «Кубанское золото». На протяжении всего дня блюдами из риса будут угощать всех желающих.

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Также в программе:

  • атмосфера станицы XIX века;
  • кубанские песни и пляски;
  • уроки традиционных ремёсел;
  • показательные мастер-классы по владению шашкой и арапником;
  • «горячительная» призовая викторина.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля, окрошки, борща, фруктов и бахчевых.

Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.

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