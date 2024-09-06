Качели, шезлонги и спортплощадка. В Геленджике откроют новый турмаршрут

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297

Власти Геленджика продлят тропу «Маркотх». К концу 2025 года протяженность терренкуров на курорте достигнет 24 км

Предыстория: Терренкур «Маркотх» открыли в Геленджике в марте 2024 года. Сейчас протяженность пеших маршрутов составляет 4 км.

На территории терренкура благоустроили 12 точек отдыха, смотровые площадки, беседки, скамейки, урны, а также стенды с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.

Арт-кафе, площадка в виде ручья и морской орган:

5 сентября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что к концу 2025 года протяженность терренкуров на курорте достигнет 24 км. В городе планируют создать вторую очередь тропы «Маркотх».

Мэр Геленджика рассказал, что новый маршрут будет состоять из 10 оборудованных точек, протяженностью 16 км. На территории появится больше зон отдыха, чем было создано при строительстве первого терренкура. Также там планируют создать спортивную площадку и шезлонги.

По словам Алексея Богодистова, с марта 2024 года по тропе прогулялись более 10 тыс. человек.

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/5297

Напомним, что в Кабардинке открыли часть новой набережной.

Как писали Юга.ру, в Геленджике в микрорайоне Тонкий Мыс планируют построить курорт за 103 млрд рублей.

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