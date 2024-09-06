Качели, шезлонги и спортплощадка. В Геленджике откроют новый турмаршрут

Предыстория: Терренкур «Маркотх» открыли в Геленджике в марте 2024 года. Сейчас протяженность пеших маршрутов составляет 4 км. На территории терренкура благоустроили 12 точек отдыха, смотровые площадки, беседки, скамейки, урны, а также стенды с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.

5 сентября глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что к концу 2025 года протяженность терренкуров на курорте достигнет 24 км. В городе планируют создать вторую очередь тропы «Маркотх».

Мэр Геленджика рассказал, что новый маршрут будет состоять из 10 оборудованных точек, протяженностью 16 км. На территории появится больше зон отдыха, чем было создано при строительстве первого терренкура. Также там планируют создать спортивную площадку и шезлонги.



По словам Алексея Богодистова, с марта 2024 года по тропе прогулялись более 10 тыс. человек.