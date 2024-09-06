«Росатом» построит в Дагестане самую крупную ветроэлектростанцию в России

Адыгея, Дагестан, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

«Росатом» получил разрешение Минстроя Дагестана на строительство Новолакской ВЭС мощностью 300 МВт

4 сентября госкорпорация «Росатом» сообщила, что получила разрешение Минстроя Дагестана на строительство ВЭС. Ранее проект одобрила экспертиза. 

Ветряную электростанцию построят в Новолакском и Кумторкалинском районах. До июня 2025 года специалисты возведут объекты общей мощностью до 160 МВт и подключат их к электросетям, а к июню 2026 года — установят объект генерации и увеличат мощность до 300 МВт.

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Самой мощной в России сейчас является Кочубеевская ВЭС в Ставропольском крае. Ее мощность достигает 210 МВт.

К 2027 году «Росатом» планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Как писали Юга.ру, в трех районах Краснодарского края планируют построить солнечные электростанции.

ветропарк Технологии Энергетика

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