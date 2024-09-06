«Росатом» построит в Дагестане самую крупную ветроэлектростанцию в России

4 сентября госкорпорация «Росатом» сообщила, что получила разрешение Минстроя Дагестана на строительство ВЭС. Ранее проект одобрила экспертиза.

Ветряную электростанцию построят в Новолакском и Кумторкалинском районах. До июня 2025 года специалисты возведут объекты общей мощностью до 160 МВт и подключат их к электросетям, а к июню 2026 года — установят объект генерации и увеличат мощность до 300 МВт.