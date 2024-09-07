Минюст признал иноагентами краснодарских политолога Давида Канкия и журналиста Александра Савельева
Министерство юстиции РФ внесло в список иногентов двоих уроженцев Краснодарского края
6 сентября Минюст России внес в реестр иностранных агентов четырех человек, среди которых два уроженца Краснодарского края — политолог Давид Канкия и журналист Александр Савельев.
Давид Канкия родился в Сочи, закончил КубГУ по специальности «Политология», был председателем движения по общественному наблюдению за выборами «Голос»** в Краснодарском крае. Канкия участвовал в наблюдении за десятками избирательных кампаний в России и странах Европы и Азии.
Отвернутая камера и рекордная явка:
Движение «Голос»** в 2000 году учредила Московская Хельсинкская группа и другие ведущие правозащитные организации страны. В 2013 году организацию признали иностранным агентом, после чего она стала общественным движением и существовала только за счет пожертвований. В 2021 году Минюст включил движение в новый реестр иноагентов.
Александр Савельев родился в Усть-Лабинске, работал журналистом в федеральных СМИ, занимался общественной деятельностью и расследованиями коррупции, освещал экологические проблемы региона. В 2018 году стал главным редактором издания «Протокол»***.
Напомним, 30 августа Минюст внес в реестр иноагентов кубанское АНО «Гражданская инициатива против экопреступности».
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* — Минюст РФ включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.
** — Движение «Голос» признано иноагентом в 2021 году.
*** — Издание «Протокол» заблокировано по решению Роскомнадзора в 2022 году.