Минюст признал иноагентами краснодарских политолога Давида Канкия и журналиста Александра Савельева

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Министерство юстиции РФ внесло в список иногентов двоих уроженцев Краснодарского края

6 сентября Минюст России внес в реестр иностранных агентов четырех человек, среди которых два уроженца Краснодарского края — политолог Давид Канкия и журналист Александр Савельев. 

Давид Канкия родился в Сочи, закончил КубГУ по специальности «Политология», был председателем движения по общественному наблюдению за выборами «Голос»** в Краснодарском крае. Канкия участвовал в наблюдении за десятками избирательных кампаний в России и странах Европы и Азии. 

Отвернутая камера и рекордная явка:

Движение «Голос»** в 2000 году учредила Московская Хельсинкская группа и другие ведущие правозащитные организации страны. В 2013 году организацию признали иностранным агентом, после чего она стала общественным движением и существовала только за счет пожертвований. В 2021 году Минюст включил движение в новый реестр иноагентов.

Александр Савельев родился в Усть-Лабинске, работал журналистом в федеральных СМИ, занимался общественной деятельностью и расследованиями коррупции, освещал экологические проблемы региона. В 2018 году стал главным редактором издания «Протокол»***.

Напомним, 30 августа Минюст внес в реестр иноагентов кубанское АНО «Гражданская инициатива против экопреступности».

Люди и организации, помеченные одной или несколькими звездочками в публикациях Юга.ру, входят в тот или иной государственный реестр ограниченных в правах лиц, запрещенных сайтов и организаций. Перечень этих реестров с активными ссылками доступен здесь.

* — Минюст РФ включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.
** — Движение «Голос» признано иноагентом в 2021 году.
*** — Издание «Протокол» заблокировано по решению Роскомнадзора в 2022 году.

Журналистика Министерство юстиции РФ общество политика Сочи Усть-Лабинский район

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Минюст признал иноагентами краснодарских политолога Давида Канкия и журналиста Александра Савельева
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