Давид Канкия родился в Сочи, закончил КубГУ по специальности «Политология», был председателем движения по общественному наблюдению за выборами «Голос»** в Краснодарском крае. Канкия участвовал в наблюдении за десятками избирательных кампаний в России и странах Европы и Азии.

6 сентября Минюст России внес в реестр иностранных агентов четырех человек, среди которых два уроженца Краснодарского края — политолог Давид Канкия и журналист Александр Савельев.

Движение «Голос»** в 2000 году учредила Московская Хельсинкская группа и другие ведущие правозащитные организации страны. В 2013 году организацию признали иностранным агентом, после чего она стала общественным движением и существовала только за счет пожертвований. В 2021 году Минюст включил движение в новый реестр иноагентов.

Александр Савельев родился в Усть-Лабинске, работал журналистом в федеральных СМИ, занимался общественной деятельностью и расследованиями коррупции, освещал экологические проблемы региона. В 2018 году стал главным редактором издания «Протокол»***.