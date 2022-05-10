Отвернутая камера и рекордная явка. Политолог Давид Канкия рассказал об аномалиях на думских выборах в Краснодарском крае
Давид Канкия проанализировал результаты и ход осенних выборов в Государственную Думу на одном из избирательных участков в Новороссийске
10 мая на сайте «Голоса» (движение признано иноагентом) опубликовали материал о результатах выборов в Государственную Думу на одном из избирательных участков в Новороссийске. По данным политолога Давида Канкия, «Единая Россия» там получила почти 600 лишних голосов.
На последних думских выборах на участке №3721 официальная явка составила 90,2%, хотя в среднем по Кубани — 65,37%. «Единая Россия» получила 76,31% (в среднем по региону — 61%). При этом, согласно протоколу, из 1503 бюллетеней не было ни одного испорченного. Канкия пишет, что это «крайне маловероятно».
Аналогичная картина на УИК №3721 и на голосовании за кандидатов в одномандатном избирательном округе № 49 — выдвиженец «Единой России» Сергей Алтухов получил 72,9% (в среднем по округу — 64,4%).
Чтобы проверить, в чем причина аномалии, группа волонтеров решила пересчитать избирателей, которые проголосовали на участке с 17-го по 19-е сентября. Но выяснила, что ни одна из двух камер, которые должны были фиксировать ход выборов, не снимала урну для голосования.
Урну поставили за колонной — для первой камеры это «слепая зона». А вот что произошло со второй точкой наблюдения:
«Чтобы разобраться с камерой №2, утром 17-го сентября вызвали техника, который с помощью стремянки и ловкости рук отодвинул камеру так, чтобы на трансляции урны не было видно», — рассказывает Канкия.
Политолог отмечает, что председателем УИК 3721 в Новороссийске на этих выборах была Татьяна Малахова. 4 мая пост о ней опубликовала избирательная комиссия Краснодарского края в своем телеграм-канале, в рубрике «Лица избирательной системы Кубани». Малахова уже 15 лет возглавляет избирательный участок, под ее руководством «работает клуб молодого избирателя. Мероприятия для молодежи организуют лидеры общественного мнения, которые принимают активное участие в выборах и делятся своим опытом с подрастающим поколением».
«Обычно при анализе видеозаписей наблюдатели считают явку по количеству избирателей, опускающих бюллетени в урну. В случае же УИК №3721 пришлось использовать альтернативный метод подсчета явки — скольким избирателям были выданы бюллетени для голосования. Столы комиссии и процесс выдачи бюллетеней на записях видны достаточно четко», — пишет политолог.
Так волонтеры выяснили, что в первый день голосования на участок пришли 140 избирателей. Согласно же данным комиссии, в голосовании приняли участие 583 человека (34,99%). Во второй день волонтеры насчитали 198 избирателей (за два дня 338), а избирательная комиссия отрапортовала о голосовании 1064 человек (63,8%). В третий день, согласно видеозаписи, было выдано 329 бюллетеней, а значит в реальности за три дня проголосовали 667 избирателей: это на 595 голосов меньше, чем в официальных данных.
То есть за три дня на участке проголосовали 40% списочного состава избирателей (667 голосов), а комиссия нарисовала в протоколе 75,7% (1262 голоса). И все эти голоса ушли «Единой России», потому что даже суммарно остальные 13 партии столько голосов не получили, если верить протоколу, нарисованному госпожой Малаховой.
Давид Канкия, политолог
Также Канкия отмечает аномально высокий процент проголосовавших на дому — 14,5% избирателей (241 человек), хотя нормальным в политологии считается результат в 1-3%.
В публикации приводят данные другого исследователя выборной статистики, Сергея Шпилькина. Он оценил объем фальсификаций на выборах 2021 года в Краснодарском крае в 889 тыс. голосов (Шпилькин рассказал об этом в Facebook, который принадлежит экстремистской и запрещённой в России компании Meta).