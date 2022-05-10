Отвернутая камера и рекордная явка. Политолог Давид Канкия рассказал об аномалиях на думских выборах в Краснодарском крае

Давид Канкия проанализировал результаты и ход осенних выборов в Государственную Думу на одном из избирательных участков в Новороссийске

10 мая на сайте «Голоса» (движение признано иноагентом) опубликовали материал о результатах выборов в Государственную Думу на одном из избирательных участков в Новороссийске. По данным политолога Давида Канкия, «Единая Россия» там получила почти 600 лишних голосов.

На последних думских выборах на участке №3721 официальная явка составила 90,2%, хотя в среднем по Кубани — 65,37%. «Единая Россия» получила 76,31% (в среднем по региону — 61%). При этом, согласно протоколу, из 1503 бюллетеней не было ни одного испорченного. Канкия пишет, что это «крайне маловероятно».

Аналогичная картина на УИК №3721 и на голосовании за кандидатов в одномандатном избирательном округе № 49 — выдвиженец «Единой России» Сергей Алтухов получил 72,9% (в среднем по округу — 64,4%).

Чтобы проверить, в чем причина аномалии, группа волонтеров решила пересчитать избирателей, которые проголосовали на участке с 17-го по 19-е сентября. Но выяснила, что ни одна из двух камер, которые должны были фиксировать ход выборов, не снимала урну для голосования.

Урну поставили за колонной — для первой камеры это «слепая зона». А вот что произошло со второй точкой наблюдения:

«Чтобы разобраться с камерой №2, утром 17-го сентября вызвали техника, который с помощью стремянки и ловкости рук отодвинул камеру так, чтобы на трансляции урны не было видно», — рассказывает Канкия.