У Яблоновского моста в Краснодаре нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

На берегу Кубани недалеко от краснодарского НПЗ жители нашли боеприпасы времен войны. На место выехали взрывотехники

6 сентября Росгвардия по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что на берегу реки Кубань рядом с Яблоновским мостом жители наткнулись на предметы, похожие на снаряды.



Недалеко от этого места находится Краснодарский нефтеперерабатывающий завод.

Специалисты Росгвардии обследовали территорию и подтвердили, что это артиллерийские снаряды 45 мм и 105 мм. Вероятно, они оказались на суше, когда река обмелела. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на полигоне.



В Краснодарском крае регулярно находят в земле мины и снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Чаще это происходит на приусадебных участках, полях и стройках.