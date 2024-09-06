У Яблоновского моста в Краснодаре нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из видео, которое предоставила пресс-службой Росгвардии по Краснодарскому краю
    © Скриншоты из видео, которое предоставила пресс-службой Росгвардии по Краснодарскому краю

На берегу Кубани недалеко от краснодарского НПЗ жители нашли боеприпасы времен войны. На место выехали взрывотехники

6 сентября Росгвардия по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что на берегу реки Кубань рядом с Яблоновским мостом жители наткнулись на предметы, похожие на снаряды.

Недалеко от этого места находится Краснодарский нефтеперерабатывающий завод.

Специалисты Росгвардии обследовали территорию и подтвердили, что это артиллерийские снаряды 45 мм и 105 мм. Вероятно, они оказались на суше, когда река обмелела. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на полигоне.

В Краснодарском крае регулярно находят в земле мины и снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Чаще это происходит на приусадебных участках, полях и стройках.

Как писали Юга.ру, в 2022 году авиационную бомбу весом 2,5 кг нашли на пляже в Анапе, а жители Мысхако в Новороссийске наткнулись на 100-килограммовый снаряд.

Великая Отечественная война Краснодар Оружие Река Кубань Росгвардия Яблоновский мост

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