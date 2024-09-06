У Яблоновского моста в Краснодаре нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
На берегу Кубани недалеко от краснодарского НПЗ жители нашли боеприпасы времен войны. На место выехали взрывотехники
6 сентября Росгвардия по Краснодарскому краю сообщила Юга.ру, что на берегу реки Кубань рядом с Яблоновским мостом жители наткнулись на предметы, похожие на снаряды.
Недалеко от этого места находится Краснодарский нефтеперерабатывающий завод.
Специалисты Росгвардии обследовали территорию и подтвердили, что это артиллерийские снаряды 45 мм и 105 мм. Вероятно, они оказались на суше, когда река обмелела. Взрывотехники уничтожили боеприпасы на полигоне.
В Краснодарском крае регулярно находят в земле мины и снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Чаще это происходит на приусадебных участках, полях и стройках.
Как писали Юга.ру, в 2022 году авиационную бомбу весом 2,5 кг нашли на пляже в Анапе, а жители Мысхако в Новороссийске наткнулись на 100-килограммовый снаряд.