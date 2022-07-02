В Мысхако нашли неразорвавшуюся 100-килограммовую авиабомбу

На заброшенных виноградниках в новороссийском пригороде Мысхако строители нашли 2 июля неразорвавшуюся советскую авиабомбу

Днем 2 июля рабочие, проводившие земляные работы в районе заброшенных виноградников пятой бригады в селе Мысхако близ Новороссийска, обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, это оказался 100-килограммовый снаряд ФАБ-100, использовавшийся советской авиацией во время Великой Отечественной войны.

Также ведомство сообщает, что территорию оцепили и что жилых зданий в радиусе ста метров нет. Подана заявка на разминирование.

Напомним, что в конце июня администрация Новороссийска вводила двухдневный запрет на купание в окрестностях терминала КТК в Широкой Балке — там тоже обнаружили «взрывоопасные предметы» эпохи ВОВ.

А 20 октября 2021 года из-за неаккуратного разминирования старой бомбы в нескольких домах в Мысхако взрывной волной выбило стекла.