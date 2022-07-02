В Мысхако нашли неразорвавшуюся 100-килограммовую авиабомбу

Краснодарский край

Распечатать

  • Авиабомба © Фото пресс-службы ГУ МЧС по ЧР
    Авиабомба © Фото пресс-службы ГУ МЧС по ЧР

На заброшенных виноградниках в новороссийском пригороде Мысхако строители нашли 2 июля неразорвавшуюся советскую авиабомбу

Днем 2 июля рабочие, проводившие земляные работы в районе заброшенных виноградников пятой бригады в селе Мысхако близ Новороссийска, обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, это оказался 100-килограммовый снаряд ФАБ-100, использовавшийся советской авиацией во время Великой Отечественной войны.

Также ведомство сообщает, что территорию оцепили и что жилых зданий в радиусе ста метров нет. Подана заявка на разминирование.

Напомним, что в конце июня администрация Новороссийска вводила двухдневный запрет на купание в окрестностях терминала КТК в Широкой Балке — там тоже обнаружили «взрывоопасные предметы» эпохи ВОВ.

А 20 октября 2021 года из-за неаккуратного разминирования старой бомбы в нескольких домах в Мысхако взрывной волной выбило стекла.

Великая Отечественная война МЧС Новороссийск

Новости

Пассажирский автобус попал в аварию с тремя легковушками в Адыгее
В Мысхако нашли неразорвавшуюся 100-килограммовую авиабомбу
Геленджикские коммунальщики начали пылесосить пруды и фонтаны
В Новороссийске ночью сгорели пять припаркованных автомобилей
В Краснодаре откроется выставка «Что происходит с миром?»
Охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками

Лента новостей

«Когда я писал заявление, я плакал»
30 июня, 09:00
«Когда я писал заявление, я плакал»
Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
30 июня, 16:50
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Отвечаем на самые частые вопросы

Реклама на сайте