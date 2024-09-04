В Краснодарском крае такси подорожает «на десятки процентов» к концу 2024 года

Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тысяч

4 сентября представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков рассказал на Восточном экономическом форуме, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси, пишет РБК.

По словам Петракова, из-за ужесточения миграционной политики и новых правил работы такси водители переходят в другие сферы.