В Краснодарском крае такси подорожает «на десятки процентов» к концу 2024 года

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Дефицит водителей такси в России к концу года составит 130 тысяч

4 сентября представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков рассказал на Восточном экономическом форуме, что к концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тыс. водителей такси, пишет РБК.

По словам Петракова, из-за ужесточения миграционной политики и новых правил работы такси водители переходят в другие сферы. 

Водители такси на улицах Краснодара:

Дефицит таксистов приведет к росту цен «на десятки процентов», особенно в пиковые часы в конце года.

Представитель «Яндекса» предложил упростить часть новых требований, а также создать комфортные условия для легальной работы мигрантов, уже находящихся в России.

«Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», — добавил Петраков.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября водители должны получить разрешение на работу в такси и оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП). 75% таксистов России не выполнили новые требования.

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