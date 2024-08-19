В России 75% таксистов не получили разрешения на работу. К чему это может привести?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

75% российских таксистов не выполнили новые требования для работы. С 1 сентября сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на наличие полиса ОСГОП

19 августа «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства Михаилу Мишустину сообщили, что 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. К этому моменту водители должны получить разрешение на работу в такси и оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП).

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Чтобы получить разрешение, таксистам необходимо выполнить несколько требований. Например, изменить цвет автомобиля на тот, что установлен в регионе, а также получить путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техосмотре. На сегодня документ есть только у 25% таксистов, в основном из Москвы.

По данным Минтранса и главы «Цифрового мира» Валерия Корнеева, среди самозанятых водителей разрешение получили 21 тыс. человек, то есть 1,5% от общего числа, а среди работников таксопарков — 600 тыс. человек из миллиона. 

Как заявил Корнеев, самозанятых с разрешением на работу мало из‑за дефицита инфраструктуры, где бы они смогли выполнить требования (например, проходить ежедневный медицинский и технический осмотры).

С 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять водителей на наличие полиса ОСГОП. Глава «Цифрового мира» предполагает, что возникнет дефицит таксистов. Поэтому ассоциация призывает отложить введение новых правил.

Как писали Юга.ру, в Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%.

Автомобили Бизнес-сообщество ГИБДД Дороги Закон ОСАГО Работа Страхование Такси Транспорт

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