В России 75% таксистов не получили разрешения на работу. К чему это может привести?

19 августа «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства Михаилу Мишустину сообщили , что 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. К этому моменту водители должны получить разрешение на работу в такси и оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП).

Чтобы получить разрешение, таксистам необходимо выполнить несколько требований. Например, изменить цвет автомобиля на тот, что установлен в регионе, а также получить путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техосмотре. На сегодня документ есть только у 25% таксистов, в основном из Москвы.



По данным Минтранса и главы «Цифрового мира» Валерия Корнеева, среди самозанятых водителей разрешение получили 21 тыс. человек, то есть 1,5% от общего числа, а среди работников таксопарков — 600 тыс. человек из миллиона.



Как заявил Корнеев, самозанятых с разрешением на работу мало из‑за дефицита инфраструктуры, где бы они смогли выполнить требования (например, проходить ежедневный медицинский и технический осмотры).

С 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять водителей на наличие полиса ОСГОП. Глава «Цифрового мира» предполагает, что возникнет дефицит таксистов. Поэтому ассоциация призывает отложить введение новых правил.