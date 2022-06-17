Водители такси на улицах Краснодара: спросили, какой у них доход и справедливы ли жалобы

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Системы расчета заработка, дальние поездки и другие подводные камни сотрудничества с сервисами такси. Рассказывает водитель, который много лет водит такси

Юга.ру спросили у краснодарского водителя, почему его коллеги часто жалуются на работу с агрегаторами такси. Денис Скорняков работает в такси уже 20 лет, а в сотрудничестве с Яндекс Такси прошел путь от эконом-тарифа до бизнеса. По его мнению, жалобы связаны с ложными представлениями о работе в такси и уникальными случаями, а не с системными проблемами сервиса.

Быстро адаптироваться и извлекать пользу из работы с онлайн-сервисами

Денис Скорняков

Денис Скорняков

Водитель такси в Краснодаре

«Люди думают, что работать водителем такси — это что-то настолько легкое, забавное, просто сел за руль, скачал программу и поехал зарабатывать деньги, деньги, деньги. Здесь тоже много нюансов, которые нужно знать и понимать», — рассказал мужчина.

У профессии водителя низкий входной порог, но хорошо зарабатывать могут не все. Скорняков подчеркнул, что взаимодействие с пассажирами требует особых навыков и стрессоустойчивости. Например, водителям нужно быстро адаптироваться к изменениям. 

Так, с мая этого года сервис Яндекс Такси позволил всем водителям выбирать режим дохода: «За заказы» или «Гибкий». Для каждого из режимов действуют свои условия и своя система расчета дохода, включая бонусы. Но некоторые из таксистов не смогли разобраться и негативно восприняли нововведение. Кто-то жаловался, что повысилась комиссия, кто-то — что резко упал заработок. Хотя, как сообщают в Яндекс Такси, средний заработок водителя в Краснодаре растет — такой же, как сейчас, был во время аномальных снегопадов в январе. Кроме того, в апреле агрегатор изменил структуру тарифов, чтобы улучшить экономику поездок для водителей. 

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Доволен своим доходом и Денис Скорняков: на руках у него остается 50-70 тысяч после вычета расходов на аренду авто, бензин, техобслуживание и мойку, комиссии таксопарка и агрегатора, воду и другие удобства пассажиров.

Попробовать оба варианта и выбрать удобный

В чем же не разобрались некоторые краснодарские водители? Например, в режиме «За заказы» водители, как и прежде, получают оплату за все поездки и привычные бонусы. Увидеть конечную точку при приеме заказа они могут только на длинных маршрутах. При этом Скорняков уверен, что гоняться за долгими поездками в аэропорт или по межгороду не стоит. Цена километра с учетом посадки на коротких расстояниях внутри города может быть даже выше, что выгодно для водителя. Наш собеседник отдает агрегатору около 18% от стоимости поездки.  

В «Гибком» режиме водитель также получает оплату за заказы, однако видит конечную точку любого маршрута при повышении комиссии агрегатора на 5%. В компании уверены, что это снизит количество отказов от водителей, а значит, сделает сервис комфортнее и для пассажиров. По словам Скорнякова, без знания пункта Б работать действительно трудно: не получается рассчитать точное время поездки, опираясь на собственный опыт и понимание дорожной обстановки. 

Менять режим дохода можно неограниченное число раз, поэтому каждый может попробовать оба варианта и выбрать самый удобный и выгодный для себя.

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Скорняков уверен, что по-настоящему хорошо зарабатывать помогают не секретные техники, а знание города и готовность трудиться, а не только пить кофе с коллегами.

При этом всегда стоит учитывать издержки профессии: ежедневно получать деньги за выработку — не то же самое, что жить от зарплаты до зарплаты. А, чтобы оставаться эффективным, после тяжелого эмоционального дня с пассажирами у водителя обязательно должна быть хорошая психологическая разгрузка. Водители убеждены, что отдохнуть помогут тренировки и общение с близкими.

Деньги Такси Технологии Яндекс

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