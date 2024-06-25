Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья. 7 саженцев уже погибли

В Юбилейном микрорайоне Краснодара гибнут деревья — за растениями некому ухаживать. Активистка сообщила, что мэрия Краснодара назвала полив нецелевым использованием бюджета

25 июня активистка Яна Антонова сообщила Юга.ру о том, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара гибнут деревья — мэрия отказалась от ухода за растениями и полива. «Деревья высадили на муниципальной земле, но поливать их никто не хочет. Было 17 деревьев, хороших молодых павловний, сейчас пропали 7 из них. Поливать категорически отказываются, а деревья горят и погибают», — добавила женщина.

По словам Антоновой, деревья в районе улицы Харьковской высадил бывший глава Западного округа Дмитрий Водолацкий совместно с ветеранами во время акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

Акцию «Краснодар — 10 тысяч деревьев» весной 2019 года запустили Департамент городского хозяйства и ТЭК совместно с «Центром озеленения и экологии», она проходит ежегодно, весной и осенью. Цель — восстановление зеленого фонда, увеличение площади зеленых насаждений.

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В 2023 году активистка обратилась в администрацию Краснодара с вопросом об уходе за высаженными деревьями. 19 июня 2024 года Антонова опубликовала официальный ответ замдиректора департамента транспорта Евгения Белякова. Он ответил, что информация о лицах, которые участвовали в посадке растений, отсутствует. «Выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями на указанной территории не представляются возможным. Данные расходы будут являться нецелевым использованием бюджетных средств и приведут к нарушению бюджетного законодательства», — говорится в документе.

© Фотографии предоставила активистка Яна Антонова

На сегодняшний день деревья продолжают гибнуть, особенно в жару. «Живых осталось 9 деревьев. Я поливаю их по вечерам, ожидая, что пойдет дождь или что у администрации города проснется совесть. Интересно, что случится раньше?», — добавила Яна Антонова.