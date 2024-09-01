Теплоход «Комета» в 2024 году больше не будет возить пассажиров

Краснодарский край

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  • Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Приостановленные 1 августа пассажирские рейсы между Анапой и Сочи на корабле «Комета» до конца года так и не возобновятся

Сайт «Комета Экспресс» объявил об окончании до конца года пассажирских перевозок на одноименном корабле с подводными крыльями.

«Уважаемые пассажиры! Скоростное  пассажирское судно «Комета» завершило навигацию в 2024 году. Благодарим всех, кто был с нами в этом сезоне. Ждем Вас на борту весной 2025 года», — гласит сообщение на главной странице сайта.

Причина такого решения не озвучивается.

Пассажирские перевозки на «Комете» между морскими портами Анапы, Геленджика и Сочи в 2024 году начались 9 июня, а 1 августа прекратились — изначально перевозчик утверждал, что приостановка «временная» и связана «с техническими причинами».

Отметим, что другое направление морских пассажирских перевозок этим летом показывает бурный рост: круизы из Сочи в Стамбул стали на 25% более востребованными.

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