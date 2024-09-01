В парке «Краснодар» вечером покажут футбол и раздадут автографы

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал анонс развлекательных мероприятий на вечер 1 сентября. В амфитеатре в 19:45 начнется прямая трансляция матча 7-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар». Но перед этим, с 18:30 до 19:30 там же пройдет автограф-сессия защитника «быков» Кайо Пантелеао: который из-за травмы не поехал с остальной командой в Москву.

«Локомотив» после шести туров чемпионата был единоличным лидером лиги с 15 очками. «Краснодар» отстает на 3 очка, что означает, что победа позволит им сравняться в таблице с сегодняшним соперником.