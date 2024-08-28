Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли на пять дней

В Сириусе в Олимпийском парке поющий фонтан закрыли на профилактику до 1 сентября

Телеграм-канал федеральной территории «Сириус» сообщил , что с 28 августа поющий фонтан в Олимпийском парке закрыли на профилактику. Он возобновит работу 1 сентября.

Специалисты заменят на фонтане светильники, промоют и очистят чашу от водорослей, а также отремонтируют фонари, проверят компрессорные установки и герметичность оборудования.

В сентябре светомузыкальные шоу фонтанов будут проходить с 20:00 до 21:00.