Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли на пять дней

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В Сириусе в Олимпийском парке поющий фонтан закрыли на профилактику до 1 сентября

Телеграм-канал федеральной территории «Сириус» сообщил, что с 28 августа поющий фонтан в Олимпийском парке закрыли на профилактику. Он возобновит работу 1 сентября.

Место, где лежит олимпийская пыль:

Специалисты заменят на фонтане светильники, промоют и очистят чашу от водорослей, а также отремонтируют фонари, проверят компрессорные установки и герметичность оборудования. 

В сентябре светомузыкальные шоу фонтанов будут проходить с 20:00 до 21:00.

Напомним, что в Сириусе в конце 2024 года появятся субтропический парк и концертный центр.

Как писали Юга.ру, компании Потанина и Ткачева договорились развивать экотуризм в горах Сочи вместе с университетом «Сириус».

Олимпиада в Сочи Парки Сириус Сочи фонтаны

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Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли на пять дней
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