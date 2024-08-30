В Краснодар вернулся хоккей. Команда «Гвардия» провела первые матчи

«Товарищеские встречи помогают нам скомплектовать команду единомышленников, просмотреть игроков и двигаться дальше в нужном направлении», — сказал тренер вратарей ХК «Гвардия» Константин Алексеев.

29 и 30 августа в Ice Palace команда впервые провела домашние товарищеские матчи. Соперником стал хоккейный клуб «ЭкоНива-Бобров» из Воронежской области.

28 августа министерство физической культуры и спорта сообщило , что кубанская хоккейная команда «Гвардия» в новом сезоне будет играть в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ).

Первая встреча, 29 августа, закончилась победой воронежской команды со счетом 1:2. Однако 30 августа на ответном матче «Гвардии» удалось отыграться, краснодарские хоккеисты победили со счетом 4:2.

«Собранный совсем недавно коллектив по делу обыграл воронежскую команду, которая каждый год выходит в плей-офф в своей зоне. В этой зоне будут в этом году играть и «гвардейцы». Очень интересно будет посмотреть. Приходите на хоккей! Команде нужна ваша поддержка», — прокомментировал изданию «Новые известия» журналист Евгений Мельченко.

Хоккейный клуб «Гвардия» появился в 2020 году, но сначала под названием «Ночной хоккейной лиги». В 2022 году его объединили с детским клубом «Армада». У клуба есть своя хоккейная академия, где занимаются дети. ХК «Гвардия» финансируют частные спонсоры.

Ранее в Краснодаре уже был профессиональный хоккейный клуб «Кубань» (его неофициально называли «Грифоны» из-за символа на эмблеме). Команда образовалась в 2012 году, отыграла три года, а в 2015-м распалась из-за финансовых трудностей.