Минтруд отказался делать первый учебный день выходным

31 августа Минтруд РФ прокомментировал предложение депутатов от «Справедливой России» Сергея Миронова, Дмитрия Гусева и Яны Лантратовой сделать первый учебный день выходным для родителей, чьи дети идут в первый, второй или третий класс общеобразовательной школы.

В ведомстве назвали идею нецелесообразной, но при этом напомнили, что «работодатели, исходя из производственных и финансовых возможностей, могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников».

На этой неделе портал Superjob опубликовал результаты опроса 1600 человек из всех регионов РФ, по итогам которого стало известно, что:

• 35% работающих родителей планируют 2 сентября взять отгул или отпуск, чтобы сходить на школьную линейку со своим ребенком;

• 19% планируют отпроситься на полдня;

• 43% работодателей дают родителям школьников возможность взять выходной 2 сентября, 19% сделают это официально, 24% — без оформления документов.

При этом в Краснодаре на линейки в этом году будут пускать только одного из родителей.