Минтруд отказался делать первый учебный день выходным
Министерство труда РФ отклонило инициативу сделать первый учебный день выходным для родителей младшеклассников
31 августа Минтруд РФ прокомментировал предложение депутатов от «Справедливой России» Сергея Миронова, Дмитрия Гусева и Яны Лантратовой сделать первый учебный день выходным для родителей, чьи дети идут в первый, второй или третий класс общеобразовательной школы.
В ведомстве назвали идею нецелесообразной, но при этом напомнили, что «работодатели, исходя из производственных и финансовых возможностей, могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников».
На этой неделе портал Superjob опубликовал результаты опроса 1600 человек из всех регионов РФ, по итогам которого стало известно, что:
• 35% работающих родителей планируют 2 сентября взять отгул или отпуск, чтобы сходить на школьную линейку со своим ребенком;
• 19% планируют отпроситься на полдня;
• 43% работодателей дают родителям школьников возможность взять выходной 2 сентября, 19% сделают это официально, 24% — без оформления документов.
При этом в Краснодаре на линейки в этом году будут пускать только одного из родителей.
Ранее мэр Краснодара пообещал отметить день города «без салютов и пиршеств».