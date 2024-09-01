Минтруд отказался делать первый учебный день выходным

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Министерство труда РФ отклонило инициативу сделать первый учебный день выходным для родителей младшеклассников

31 августа Минтруд РФ прокомментировал предложение депутатов от «Справедливой России» Сергея Миронова, Дмитрия Гусева и Яны Лантратовой сделать первый учебный день выходным для родителей, чьи дети идут в первый, второй или третий класс общеобразовательной школы.

В ведомстве назвали идею нецелесообразной, но при этом напомнили, что «работодатели, исходя из производственных и финансовых возможностей, могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников».

На этой неделе портал Superjob опубликовал результаты опроса 1600 человек из всех регионов РФ, по итогам которого стало известно, что:
• 35% работающих родителей планируют 2 сентября взять отгул или отпуск, чтобы сходить на школьную линейку со своим ребенком;
• 19% планируют отпроситься на полдня;
• 43% работодателей дают родителям школьников возможность взять выходной 2 сентября, 19% сделают это официально, 24% — без оформления документов.

При этом в Краснодаре на линейки в этом году будут пускать только одного из родителей.

Ранее мэр Краснодара пообещал отметить день города «без салютов и пиршеств».

Министерство труда и социальной защиты России Школа Школьники

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