В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников

В России предложили создать еще один выходной

«1 сентября — один из главных дней для каждого родителя. Буквально семейный праздник. Особенно для тех, кто отправляет ребёнка первый раз в первый класс. Детям важно быть рядом с родителями на линейке», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уже вносил в Госдуму аналогичный проект поправок в Трудовой кодекс в 2023 году. Инициативу отклонили.

В этом году первое сентября выпадает на воскресенье. Торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024-2025 учебного года пройдут второго сентября.