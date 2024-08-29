В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников

Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В России предложили создать еще один выходной

29 августа депутат Дмитрий Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей. 

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«1 сентября — один из главных дней для каждого родителя. Буквально семейный праздник. Особенно для тех, кто отправляет ребёнка первый раз в первый класс. Детям важно быть рядом с родителями на линейке», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев уже вносил в Госдуму аналогичный проект поправок в Трудовой кодекс в 2023 году. Инициативу отклонили.

В этом году первое сентября выпадает на воскресенье. Торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024-2025 учебного года пройдут второго сентября.

Как писали Юга.ру, на линейку 2 сентября школьники смогут прийти только с одним из родственников.

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