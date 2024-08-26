В Сочи до конца 2024 года создадут четыре особо охраняемые природные территории
В Сочи еще четыре природные зоны получат статус особо охраняемых. Всего к концу 2024 года на курорте их будет 13
25 августа издание «Ведомости Юг» сообщило, что в Сочи до конца 2024 года статус особо охраняемых природных территорий присвоят четырем локациям. Это участок колхидского леса на улице Лесной, а также зоны «Северный склон горы Бытха», «Монастырские первоцветы» и «Цынакский лес».
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Также в городе начали формировать особо охраняемую территорию в лесном массиве между микрорайоном Мамайка вдоль побережья до 73-го км. По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, её сохранят в первозданном виде и защитят от любого строительства.
Сегодня на территории города находятся девять особо охраняемых природных территорий местного значения. Это парк Верхний и Нижний Приморский, парк 80-летия основания Краснодарского края, скверы по улицам Конституции и Октября, «Чекистов» и «Старый город», партер перед администрацией Центрального района, сад российско-японской дружбы и субтропический сад Кубани в санатории «Белые ночи».
Как писали Юга.ру, в Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий. Среди них «Гора Лысая — Новороссийская», «Шесхарисский можжевельник», «Пойменные леса долины реки Маскага», «Тоннельные горы», «Верховья реки Кудако».