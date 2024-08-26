В Сочи до конца 2024 года создадут четыре особо охраняемые природные территории

В Сочи еще четыре природные зоны получат статус особо охраняемых. Всего к концу 2024 года на курорте их будет 13

25 августа издание «Ведомости Юг» сообщило , что в Сочи до конца 2024 года статус особо охраняемых природных территорий присвоят четырем локациям. Это участок колхидского леса на улице Лесной, а также зоны «Северный склон горы Бытха», «Монастырские первоцветы» и «Цынакский лес».

Также в городе начали формировать особо охраняемую территорию в лесном массиве между микрорайоном Мамайка вдоль побережья до 73-го км. По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, её сохранят в первозданном виде и защитят от любого строительства.

Сегодня на территории города находятся девять особо охраняемых природных территорий местного значения. Это парк Верхний и Нижний Приморский, парк 80-летия основания Краснодарского края, скверы по улицам Конституции и Октября, «Чекистов» и «Старый город», партер перед администрацией Центрального района, сад российско-японской дружбы и субтропический сад Кубани в санатории «Белые ночи».