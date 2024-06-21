В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий

В Новороссийске статус особо охраняемых природных территорий присвоят пяти локациям

21 июня пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что пять локаций города-героя получили статус особо охраняемых природных территорий. Среди них: «Гора Лысая — Новороссийская», «Шесхарисский можжевельник», «Пойменные леса долины реки Маскага», «Тоннельные горы», «Верховья реки Кудако».

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«Для нашего города очень важно сохранить зеленые зоны. Необходимо соблюсти баланс между сохранением природы и развитием экономики», — рассказала начальник отдела экологической безопасности Ирина Панченко.



Сегодня площадь особо охраняемых природных территорий Новороссийска составляет 12 663, 7 га. Десять из них — регионального значения, пять — местного.