В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Новороссийске статус особо охраняемых природных территорий присвоят пяти локациям

21 июня пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что пять локаций города-героя получили статус особо охраняемых природных территорий. Среди них: «Гора Лысая — Новороссийская», «Шесхарисский можжевельник», «Пойменные леса долины реки Маскага», «Тоннельные горы», «Верховья реки Кудако».

Читайте также:

«Для нашего города очень важно сохранить зеленые зоны. Необходимо соблюсти баланс между сохранением природы и развитием экономики», — рассказала начальник отдела экологической безопасности Ирина Панченко.

Сегодня площадь особо охраняемых природных территорий Новороссийска составляет 12 663, 7 га. Десять из них — регионального значения, пять — местного.

Напомним, что площадь заповедника «Утриш» между Анапой и Новороссийском увеличили почти на 700 га.

Заповедники Новороссийск Экология

Новости

В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий
РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов
Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте