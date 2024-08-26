В Чечне появился поселок для малоимущих и участников СВО

Чечня

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Kadyrov_95»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Kadyrov_95»

Дома в поселке для малоимущих семей в Грозном возвели всего за 40 дней

22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном построили и открыли поселок для малоимущих семей, семей с инвалидами и участников СВО. Он состоит из 73 домов, которые возвели всего за 40 дней.

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«Все дома построены за счет средств общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Они обустроены необходимой мебелью и бытовой техникой, подведены коммуникации», — рассказал Кадыров.

По словам главы Чечни, дома построили на деньги, выделенные на празднование 73-летия со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как писали Юга.ру, Грозный стал «Культурной столицей 2025 года». Предполагается, что город-победитель получает возможность стать точкой притяжения для туристов, партнеров и потенциальных инвесторов за счет проведения разных мероприятий.

Грозный Жилье Рамзан Кадыров Семья

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