В Чечне появился поселок для малоимущих и участников СВО

Дома в поселке для малоимущих семей в Грозном возвели всего за 40 дней

22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном построили и открыли поселок для малоимущих семей, семей с инвалидами и участников СВО. Он состоит из 73 домов, которые возвели всего за 40 дней.

«Все дома построены за счет средств общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Они обустроены необходимой мебелью и бытовой техникой, подведены коммуникации», — рассказал Кадыров. По словам главы Чечни, дома построили на деньги, выделенные на празднование 73-летия со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.