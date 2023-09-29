Грозный стал «Культурной столицей 2025 года». Что это за звание?

В Москве 28 сентября подвели итоги конкурса «Культурная столица года», он прошел впервые. На сайте проекта указано, что «каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов Российской Федерации».

Но вместо одного на церемонии награждения назвали двух победителей. Нижний Новгород стал «Культурной столицей 2024 года», а аналогичное звание 2025 года получила столица Чеченской республики, город Грозный. Председатель оргкомитета Николай Новичков сказал, что в ходе обсуждений не смогли выбрать только один город.

На сайте проекта также указано, что финалистами конкурса на звание культурной столицы в 2024 году стали города Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита.

Инициатором конкурса является Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Предполагается, что город-победитель на год получает возможность стать точкой притяжения для туристов, партнеров и потенциальных инвесторов за счет проведения разных мероприятий. Программа должна раскрыть потенциал города, его историю, современность, культурные особенности.

Согласно положению конкурса, «гостевые», инфраструктурные и другие специальные проекты в рамках программ городов победителей Конкурса могут финансироваться за счёт разных источников, включая благотворительные и спонсорские средства».

Напомним, весной в Краснодаре показали снятый при поддержке Минкульта РФ фильм Дмитрия Семибратова «Чечня и мир». В разговоре с Юга.ру режиссер поделился воспоминаниями о том, как съемочная группа ездила в республику и как родилась идея фильма, который был создан до начала СВО.

А в сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает человека в СИЗО. Инцидент прокомментировали чиновники и публичные люди — мнения разделились.