Полиция Краснодара предупредила о новом способе кражи денег с банковских счетов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Краснодарская полиция рассказала о новом методе мошенничества. Аферисты крадут деньги с банковских счетов, привязанных к старым сим-картам

5 июня пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила о новом способе кражи денег с банковских счетов. Мошенники используют ситуацию, когда неактивные сим-карты с отрицательным или нулевым балансом через период до шести месяцев снова поступают в продажу. При этом граждане, сменив номер, не уведомляют об этом банк и не отвязывают его от мобильных приложений.

На Кубани появился новый вид мошенничества:

«При данных обстоятельствах, приобретая сим-карты, злоумышленники получают доступ к мобильному банку и похищают денежные средства граждан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Краснодаре зарегистрировали несколько десятков таких преступлений. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ (о краже).

Полиция Краснодара рекомендует жителям, меняющим телефонные номера, отвязывать их от всех приложений, в том числе банковских.

Напомним, что в 2024 году жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, пенсионеров Кубани предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Социального фонда.

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Полиция Краснодара предупредила о новом способе кражи денег с банковских счетов
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