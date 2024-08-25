В Краснодаре до 28 августа проходит акция по сбору книг

Книги продадут на благотворительной распродаже. Собранные средства передадут приюту «Краснодог», центру спасения диких животных, магазинам, пострадавшим от пожара в Краснодаре (6+)

Литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг для распродажи, которая пройдет 30 и 31 августа на фестивале «Локаллист» в арт-резиденции «Дом книги». Собранные средства направят на помощь приюту «Краснодог», центру спасения диких животных, книжному «Чарли», «Ботанке» и другим магазинам, пострадавшим при пожаре 31 июля.

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Организаторы отметили, что можно приносить книги любого жанра и журналы, желательно в хорошем состоянии. Книги принимают до 28 августа в кофейнях, мастерских и культурных пространствах: Арт-резиденция «Дом Книги», улица Красная, 43;

Шоу-рум «Локаллист», улица Красная, 88/1 (2 этаж);

Кофейня «Тепло», улица Коммунаров, 268 литер В;

Салон для кудрявых «На своей волне», улица Бабушкина 248 г/1;

Кофейня «8», улица Пушкина 63;

Surf Coffee, улица Красная, 65;

Booker Coffee, улица Октябрьская, 91;

Мастерская «Добрый — Юг», проспект Чекистов, 10;

Арт-кластер «ОККОЛО», улица Зиповская 9, литер К4

Кофейня Billy tea, Красная, 72/4.