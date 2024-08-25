В Краснодаре до 28 августа проходит акция по сбору книг

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Книги продадут на благотворительной распродаже. Собранные средства передадут приюту «Краснодог», центру спасения диких животных, магазинам, пострадавшим от пожара в Краснодаре (6+)

Литературное сообщество «Бродский» объявило сбор книг для распродажи, которая пройдет 30 и 31 августа на фестивале «Локаллист» в арт-резиденции «Дом книги».

Собранные средства направят на помощь приюту «Краснодог», центру спасения диких животных, книжному «Чарли», «Ботанке» и другим магазинам, пострадавшим при пожаре 31 июля.

Больше, чем просто книжный:

Организаторы отметили, что можно приносить книги любого жанра и журналы, желательно в хорошем состоянии.

Книги принимают до 28 августа в кофейнях, мастерских и культурных пространствах:

  • Арт-резиденция «Дом Книги», улица Красная, 43; 
  • Шоу-рум «Локаллист», улица Красная, 88/1 (2 этаж);
  • Кофейня «Тепло», улица Коммунаров, 268 литер В;
  • Салон для кудрявых «На своей волне», улица Бабушкина 248 г/1;
  • Кофейня «8», улица Пушкина 63;
  • Surf Coffee, улица Красная, 65;
  • Booker Coffee, улица Октябрьская, 91; 
  • Мастерская «Добрый — Юг», проспект Чекистов, 10;
  • Арт-кластер «ОККОЛО», улица Зиповская 9, литер К4 
  • Кофейня Billy tea, Красная, 72/4.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в «Доме книги» 30 и 31 августа пройдет фестиваль локальных брендов «Локаллист».

Афиша Благотворительность Книги Краснодар Фестивали

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В Краснодаре до 28 августа проходит акция по сбору книг
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