Между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов

Дагестан, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Электропоезд пройдёт через Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие города СКФО

21 августа пресс-служба института развития Кавказ.РФ сообщила в телеграм-канале, что Минэкономразвития планирует запустить электропоезд «Ласточка» по маршруту Минеральные Воды — Дербент.

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«Он пройдет через знаковые города Северного Кавказа, например, Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие», — рассказали в пресс-службе.

Время в пути на электропоезде составит 5 часов. Поездка на автобусе по этому маршруту занимает 12 часов. 

Компания решила узнать мнение подписчиков о новом маршруте и запустила опрос.

Напомним, что Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным маршрутом СКЖД в 2024 году.

Как писали Юга.ру, новый терминал аэропорта Минеральных Вод готов почти на 60%.

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Между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов
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