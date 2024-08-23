Между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов
Электропоезд пройдёт через Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие города СКФО
21 августа пресс-служба института развития Кавказ.РФ сообщила в телеграм-канале, что Минэкономразвития планирует запустить электропоезд «Ласточка» по маршруту Минеральные Воды — Дербент.
«Он пройдет через знаковые города Северного Кавказа, например, Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие», — рассказали в пресс-службе.
Время в пути на электропоезде составит 5 часов. Поездка на автобусе по этому маршруту занимает 12 часов.
Компания решила узнать мнение подписчиков о новом маршруте и запустила опрос.
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