Между Минеральными Водами и Дербентом планируют запустить «Ласточку». Дорога займет пять часов

Электропоезд пройдёт через Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие города СКФО

21 августа пресс-служба института развития Кавказ.РФ сообщила в телеграм-канале, что Минэкономразвития планирует запустить электропоезд «Ласточка» по маршруту Минеральные Воды — Дербент.

«Он пройдет через знаковые города Северного Кавказа, например, Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие», — рассказали в пресс-службе.



Время в пути на электропоезде составит 5 часов. Поездка на автобусе по этому маршруту занимает 12 часов. Компания решила узнать мнение подписчиков о новом маршруте и запустила опрос.