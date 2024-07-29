Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным маршрутом СКЖД в 2024 году

26 июля пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог рассказала Юга.ру, что Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным ж/д маршрутом — в первом полугодии 2024 года по нему проехали свыше 2,9 млн пассажиров.

Третью строчку заняли «Ласточки» Черноморского побережья. По маршруту Туапсе — Имеретинский курорт электрички перевезли 1,6 млн пассажиров, из аэропорта Сочи в Туапсе и обратно — 714 тысяч человек, еще 672 тысяч — между аэропортом и Сочи.

Также электрички популярны в Дагестане. На маршруте Махачкала — Дербент в январе — июне 2024 года проехали 367 тысяч пассажиров, а на маршруте Хасав-Юрт — Махачкала — 218 тысяч.