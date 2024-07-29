Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным маршрутом СКЖД в 2024 году

Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

СКЖД составили рейтинг самых востребованных пригородных направлений в первом полугодии 2024 года

26 июля пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог рассказала Юга.ру, что Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным ж/д маршрутом — в первом полугодии 2024 года по нему проехали свыше 2,9 млн пассажиров.

Второе место занял маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог. Электрички перевезли 2,2 млн человек.

Торт, маскарадная маска, барабан:

Третью строчку заняли «Ласточки» Черноморского побережья. По маршруту Туапсе — Имеретинский курорт электрички перевезли 1,6 млн пассажиров, из аэропорта Сочи в Туапсе и обратно — 714 тысяч человек, еще 672 тысяч — между аэропортом и Сочи.

Также электрички популярны в Дагестане. На маршруте Махачкала — Дербент в январе — июне 2024 года проехали 367 тысяч пассажиров, а на маршруте Хасав-Юрт — Махачкала — 218 тысяч.

Как писали Юга.ру, РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.

Железная дорога Кисловодск Поезда путешествия Сочи Ставрополь Туапсинский район

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Минеральные Воды — Кисловодск стал самым популярным пригородным маршрутом СКЖД в 2024 году
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