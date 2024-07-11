В электричках Махачкала — Дербент появился бесплатный аудиогид. Пассажирам будут рассказывать про местные достопримечательности
Виртуальный экскурсовод будет работать в электричках, курсирующих между Махачкалой и Дербентом
10 июля пресс-служба РЖД сообщила, что в электричках, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, появился бесплатный аудиогид. Виртуальный экскурсовод рассказывает про местные достопримечательности, а также про вокзалы и станции, мимо которых идет поезд.
Найти аудиотур пассажиры могут в мобильном приложении izi.travel. Файл можно скачать на телефон или запустить прослушивание в режиме онлайн.
От Анапы до Дербента:
Это уже седьмой аудиогид на маршрутах Северного Кавказа. Ранее виртуальные экскурсии запустили на рейсах Ростов — Таганрог, Минеральные Воды — Кисловодск, Кисловодск — Железноводск и других.
Как писали Юга.ру, в Дагестане канатная дорога соединит побережье Каспийского моря и Дербентскую крепость. Её протяженность составит более 2,8 тыс. метров, пропускная способность — 500 человек в час.