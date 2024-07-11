В электричках Махачкала — Дербент появился бесплатный аудиогид. Пассажирам будут рассказывать про местные достопримечательности

Виртуальный экскурсовод будет работать в электричках, курсирующих между Махачкалой и Дербентом

10 июля пресс-служба РЖД сообщила, что в электричках, курсирующих между Махачкалой и Дербентом, появился бесплатный аудиогид. Виртуальный экскурсовод рассказывает про местные достопримечательности, а также про вокзалы и станции, мимо которых идет поезд.

Найти аудиотур пассажиры могут в мобильном приложении izi.travel. Файл можно скачать на телефон или запустить прослушивание в режиме онлайн.