Новый терминал аэропорта Минеральных Вод готов почти на 60%

Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала аэропорта Минеральных Вод https://t.me/mvairport/1973
    © Скриншот из телеграм-канала аэропорта Минеральных Вод https://t.me/mvairport/1973

Аэропорт Минеральных Вод вновь опубликовал кадры с места строительства нового терминала. Готовность объекта составляет 60%

Предыстория: О строительстве нового терминала в аэропорту Минеральных Вод стало известно в 2023 году. Его возведут почти за 14 млрд рублей. Согласно договору, работы должны завершить в январе 2025 года. 

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Его оснастят пятью телетрапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

«Самый многострадальный»:

30 июля пресс-служба международного аэропорта Минеральных Вод сообщила, что новый терминал аэропорта готов на 59%. В нем уже установили конструкции кровли. Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети. 

«На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству железобетонных перекрытий первого и второго этажа», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба опубликовала кадры с места строительства терминала:

Ранее пресс-служба делилась изображениями нового терминала аэропорта Минвод:

По плану за год новый комплекс сможет обслуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек.

Отметим, что международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, на юге России работают только два аэропорта — в Минеральных Водах и Сочи.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону на месте старого аэропорта открыли новый автовокзал «Центральный».

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