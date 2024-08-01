Новый терминал аэропорта Минеральных Вод готов почти на 60%

Аэропорт Минеральных Вод вновь опубликовал кадры с места строительства нового терминала. Готовность объекта составляет 60%

Предыстория: О строительстве нового терминала в аэропорту Минеральных Вод стало известно в 2023 году. Его возведут почти за 14 млрд рублей. Согласно договору, работы должны завершить в январе 2025 года.



Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв. метров. Его оснастят пятью телетрапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.

30 июля пресс-служба международного аэропорта Минеральных Вод сообщила, что новый терминал аэропорта готов на 59%. В нем уже установили конструкции кровли. Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети.



«На сегодняшний день полностью завершены работы по устройству железобетонных перекрытий первого и второго этажа», — говорится в сообщении. Также пресс-служба опубликовала кадры с места строительства терминала:

Ранее пресс-служба делилась изображениями нового терминала аэропорта Минвод:

По плану за год новый комплекс сможет обслуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек.



Отметим, что международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.