ИТ-школа «Ростелекома» запустила бесплатное обучение аналитике данных

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Вся Россия

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

ИТ-школа «Ростелекома» объявила о старте бесплатной образовательной онлайн-программы «Анализ данных в Low-code платформах»

Программу реализуют в сотрудничестве с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Обучение проходит в дистанционно и рассчитано на 144 часа. Преподаватели курса — опытные специалисты «Ростелекома» и ИТ-инженеры с многолетним педагогическим стажем.

Для всех граждан РФ обучение бесплатное. По его итогам выпускники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца ТГУ. 

Программа рассчитана на граждан с высшим или средним специальным образованием, желающих освоить область данных и аналитики. Обучение доступно как трудоустроенным, так и для безработным. 

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России» через Госуслуги и заполнить анкету в «Центре занятости». 

Ближайшие потоки обучения стартуют 2, 16 и 30 сентября. Подробности.

Как рассказал проректор ТГУ по дополнительному образованию Михаил Шепель, с помощью сервиса «Роснавык» в вузе выяснили, что в России открыто более 13 тысяч вакансий для аналитиков:

«Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей, более опытные аналитики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Проект «Содействие занятости» ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах».

IT в Сочи:

«В эпоху цифровой трансформации данные становятся ключевым ресурсом экономики. Наша программа призвана сформировать новое поколение специалистов, владеющих навыками работы с данными, необходимыми для реализации нацпроекта «Экономика данных». До конца 2024 года мы планируем подготовить около тысячи новых специалистов, которые будут способствовать цифровой трансформации и стимулировать экономический рост страны», — отметил директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.

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