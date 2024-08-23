ИТ-школа «Ростелекома» запустила бесплатное обучение аналитике данных

Программу реализуют в сотрудничестве с Томским государственным университетом (ТГУ) при поддержке федерального проекта «Содействие занятости». Обучение проходит в дистанционно и рассчитано на 144 часа. Преподаватели курса — опытные специалисты «Ростелекома» и ИТ-инженеры с многолетним педагогическим стажем.

Для всех граждан РФ обучение бесплатное. По его итогам выпускники получают удостоверение о повышении квалификации государственного образца ТГУ.

Программа рассчитана на граждан с высшим или средним специальным образованием, желающих освоить область данных и аналитики. Обучение доступно как трудоустроенным, так и для безработным.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России» через Госуслуги и заполнить анкету в «Центре занятости». Ближайшие потоки обучения стартуют 2, 16 и 30 сентября. Подробности .

Как рассказал проректор ТГУ по дополнительному образованию Михаил Шепель, с помощью сервиса «Роснавык» в вузе выяснили, что в России открыто более 13 тысяч вакансий для аналитиков:

«Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на зарплату от 50 тысяч рублей, более опытные аналитики могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Проект «Содействие занятости» ориентирован на участие крупных работодателей, заинтересованных в подборе кадров или переобучении сотрудников по актуальным образовательным программам. Присоединиться к проекту могут любые организации, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах».