Горящий паром, спасение экипажа. Что известно о последствиях атаки на порт «Кавказ» в Краснодарском крае

В железнодорожный паром в порту «Кавказ» попала ракета, начался сильный пожар. Рассказываем подробности о ситуации возле Крымского моста

Вечером 22 августа в пришвартованный железнодорожный паром в порту «Кавказ» попала ракета. В СМИ и пабликах опубликовали множество фотографий и видео, на которых слышны громкие взрывы и видны столбы дыма. Начался сильный пожар, ему присвоили третий ранг сложности. Для тушения направили пожарный поезд.

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»:

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что на борту находилось 30 цистерн с топливом. Позже краевой оперштаб сообщил, что судно затонуло. Спасатели начали поиски членов экипажа.



Поздно вечером губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что спасли 17 человек, людей доставили на катерах на берег.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», — добавил губернатор.

Утром 23 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что четверо пострадавших госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Один человек до сих пор числится без вести пропавшим. Поиски продолжаются.