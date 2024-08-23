У курорта Домбай в Карачаево-Черкесии горит 7,4 га леса. Спасатели эвакуировали 193 туристов

Карачаево-Черкесия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «МЧС Карачаево-Черкесии»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «МЧС Карачаево-Черкесии»

В районе ущелья Гоначхир рядом с Домбаем произошел лесной пожар. Спасатели эвакуировали туристов

22 августа МЧС России сообщило, что у курорта Домбай в районе ущелья Гоначхир в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Спасатели вывели часть туристов из очага возгорания в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления. Там для 193 человек организовали ночлег.

Ночью в тот же день стало известно, что из-за усиления порывов ветра огонь распространился, площадь пожара достигла 7,4 га.

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Утром 23 августа к тушению привлекли авиацию МЧС России. Также стало известно, что спасатели вывезли в безопасное место туристов, эвакуированных накануне из Гоначхирского ущелья. В поселке Домбай развернули пункт временного размещения на случай, если возникнет необходимость расселять людей.

Тушение пожара продолжается. МЧС задействовало 317 человек и 64 единицы техники.

Как писали Юга.ру, 22 августа в порту «Кавказ» в Краснодарском крае загорелся железнодорожный паром с топливом.

Домбай МЧС Пожароопасность Пожары

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У курорта Домбай в Карачаево-Черкесии горит 7,4 га леса. Спасатели эвакуировали 193 туристов
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