У курорта Домбай в Карачаево-Черкесии горит 7,4 га леса. Спасатели эвакуировали 193 туристов

В районе ущелья Гоначхир рядом с Домбаем произошел лесной пожар. Спасатели эвакуировали туристов

22 августа МЧС России сообщило, что у курорта Домбай в районе ущелья Гоначхир в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Спасатели вывели часть туристов из очага возгорания в район озера Туманлы-Кель, где нет задымления. Там для 193 человек организовали ночлег.

Ночью в тот же день стало известно, что из-за усиления порывов ветра огонь распространился, площадь пожара достигла 7,4 га.