Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края до конца августа

В Краснодарском крае продлили ограничения на посещение лесов из-за опасности пожаров

9 августа Краевой лесопожарный центр сообщил , что на Кубани продлили ограничения на посещение лесов. Запрет будет действовать с 10 по 30 августа. Это связано с повышенной пожароопасностью в регионе.

В указанный период въезд в леса разрешен только специалистам, работающим в сфере охраны территорий, а также арендаторам участков.

Жителям Краснодарского края напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей.