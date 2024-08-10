Власти ограничили посещение лесов Краснодарского края до конца августа
В Краснодарском крае продлили ограничения на посещение лесов из-за опасности пожаров
9 августа Краевой лесопожарный центр сообщил, что на Кубани продлили ограничения на посещение лесов. Запрет будет действовать с 10 по 30 августа. Это связано с повышенной пожароопасностью в регионе.
В указанный период въезд в леса разрешен только специалистам, работающим в сфере охраны территорий, а также арендаторам участков.
Жителям Краснодарского края напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей.
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