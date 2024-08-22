В Краснодаре покажут рок-перформанс «Пятница 13-е»

Краснодарский край

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  • © Фото wavebreakmedia_micro, Freepik.com
    © Фото wavebreakmedia_micro, Freepik.com

Самвел Айрапетян на скрипке исполнит самые известные рок-композиции (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 13 ноября музыкальный перформанс «Пятница 13-е». Скрипач Самвел Айрапетян исполнит самые известные рок-композиции в авторской интерпретации.

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Самвел Айрапетян — профессиональный скрипач. Выступает сольно и в составе музыкальных коллективов Bellissimo и Rock Soul. Репертуар музыканта включает как классику, так и самые актуальные произведения современности.

Выступление начнется в 19:00 в Galich Hall по адресу улица Красных Партизан, 181.

Как писали Юга.ру, Молодежный театр Краснодара откроет новый сезон спектаклями «Любовь и голуби» и «Цахес».

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В Краснодаре покажут рок-перформанс «Пятница 13-е»
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