В Краснодаре покажут рок-перформанс «Пятница 13-е»

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 13 ноября музыкальный перформанс «Пятница 13-е». Скрипач Самвел Айрапетян исполнит самые известные рок-композиции в авторской интерпретации.

Самвел Айрапетян — профессиональный скрипач. Выступает сольно и в составе музыкальных коллективов Bellissimo и Rock Soul. Репертуар музыканта включает как классику, так и самые актуальные произведения современности.

Выступление начнется в 19:00 в Galich Hall по адресу улица Красных Партизан, 181.