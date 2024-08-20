Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве фотографа Дианы Арбус

Фотостудия «Систерс» анонсировала на 23 августа лекцию «Диана Арбус — мастер маргинальной фотографии».

Арбус снимала людей с врожденными особенностями и необычными чертами — всех тех, кого было не принято фотографировать. На лекции участникам расскажут, как снимки Арбус притягивают и отталкивают одновременно.