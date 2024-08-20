Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве фотографа Дианы Арбус
В краснодарской фотостудии «Систерс» продолжается цикл лекций о знаменитых фотографах (18+)
Фотостудия «Систерс» анонсировала на 23 августа лекцию «Диана Арбус — мастер маргинальной фотографии».
Арбус снимала людей с врожденными особенностями и необычными чертами — всех тех, кого было не принято фотографировать. На лекции участникам расскажут, как снимки Арбус притягивают и отталкивают одновременно.
Душа, характер, эмоции:
Также в программе:
- Путь от благонравной домработницы до любителя «уродств».
- Стиль Дианы Арбус.
- Основы работы с моделью. Как снять тех, кто был «невидимым» так долго.
- Как кадры Арбус повлияли на поп-культуру.
Встреча состоится в 19:30 по адресу: улица Красноармейская, 62. Вход — 400 рублей.
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