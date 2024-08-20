Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве фотографа Дианы Арбус

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской фотостудии «Систерс» продолжается цикл лекций о знаменитых фотографах (18+)

Фотостудия «Систерс» анонсировала на 23 августа лекцию «Диана Арбус — мастер маргинальной фотографии». 

Арбус снимала людей с врожденными особенностями и необычными чертами — всех тех, кого было не принято фотографировать. На лекции участникам расскажут, как снимки Арбус притягивают и отталкивают одновременно.

Душа, характер, эмоции:

Также в программе:

  • Путь от благонравной домработницы до любителя «уродств».
  • Стиль Дианы Арбус.
  • Основы работы с моделью. Как снять тех, кто был «невидимым» так долго.
  • Как кадры Арбус повлияли на поп-культуру.

Встреча состоится в 19:30 по адресу: улица Красноармейская, 62. Вход — 400 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Сансет бульвар» 1950 года.

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Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве фотографа Дианы Арбус

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