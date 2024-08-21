Молодежный театр Краснодара 19 сентября откроет новый сезон

Молодежный театр сообщил, что сезон 2024-2025 стартует в Краснодаре 19 сентября, а также опубликовал репертуар.

С 19 по 22 сентября пройдут показы новой постановки «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. По сюжету примерный семьянин Василий на отдыхе не просто решает изменить жене Надежде, но и вообще перевернуть свою устоявшуюся за годы жизнь. Герой переезжает к любовнице.

С 26 по 29 сентября можно будет оценить сказку для взрослых «Цахес» по мотивам произведения Эрнста Гофмана. В ней уродец благодаря магии умеет привлекать к себе людей и присваивать чужие заслуги. Он пользуется всеобщим почётом, вызывает восхищение, его назначают на высокие должности. Героям спектакля предстоит разрушить эту магию.

Молодежный театр находится по адресу улица Седина, 28. Телефон кассы +7 (861) 262-50-83. Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.