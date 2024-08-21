Молодежный театр Краснодара 19 сентября откроет новый сезон

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Молодежный театр Краснодара откроет новый сезон спектаклями «Любовь и голуби» и «Цахес» (12+)

Молодежный театр сообщил, что сезон 2024-2025 стартует в Краснодаре 19 сентября, а также опубликовал репертуар.

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С 19 по 22 сентября пройдут показы новой постановки «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. По сюжету примерный семьянин Василий на отдыхе не просто решает изменить жене Надежде, но и вообще перевернуть свою устоявшуюся за годы жизнь. Герой переезжает к любовнице.

С 26 по 29 сентября можно будет оценить сказку для взрослых «Цахес» по мотивам произведения Эрнста Гофмана. В ней уродец благодаря магии умеет привлекать к себе людей и присваивать чужие заслуги. Он пользуется всеобщим почётом, вызывает восхищение, его назначают на высокие должности. Героям спектакля предстоит разрушить эту магию.

Молодежный театр находится по адресу улица Седина, 28. Телефон кассы +7 (861) 262-50-83. Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» 9 августа открыл новый сезон спектаклем «Параллели».

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