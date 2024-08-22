ГК ТОЧНО объявила старт продаж квартир в ЖК бизнес-класса в Анапе

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Краснодарский край

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  • Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил старт продаж квартир в новом комплексе «Хозяин морей» в поселке Супсех

ТОЧНО построит свой первый ЖК бизнес-класса в Анапе по программе комплексного развития территорий. Сумма инвестиций в проект — около 40 млрд рублей.

ЖК «Хозяин морей» расположится в поселке Супсех — в 15 минутах езды от центрального пляжа Анапы и туристической достопримечательности «800 ступеней». 

«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»:

На площади 267 тысяч кв. метров возведут 4 квартала с девятью домами высотой 8-12 этажей. Из просторных квартир откроется панорама Черноморского побережья и предгорья Кавказа.

На входе предусмотрят дизайнерские холлы с витражным остеклением. Внутри квартир будет отделка white box: черновые ремонтные работы застройщик возьмет на себя, а финишные дизайнерские решения останутся за клиентом.

Более 19,7 тысяч кв. метров выделят под зоны парковки для авто — подземный паркинг с зарядкой для электромобилей и машиноместа по периметру домов. 

  • Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Социальные объекты займут более 28,3 тысяч кв. метров. В шаговой доступности в «Хозяине морей» возведут школу на 1100 учеников и два детских сада на 250 мест каждый.

Девелопер традиционно благоустроит территорию вокруг жилого комплекса (более 58,4 кв. метров). Жители смогут гулять с питомцами на огороженной территории, готовить в зоне барбекю, заниматься йогой и ухаживать за городским огородом или садом — выращивать растения в специальных многоярусных клумбах.

В ЖК предусмотрят игровые зоны для детей разных возрастов с безопасным прорезиненным покрытием, воркаут-площадки с тренажерами и места для отдыха.

  • Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Рендер ЖК «Хозяин морей» в Анапе от ГК ТОЧНО © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В Анапу — не только на море:

Рядом с жилым комплексом есть детский сад, школа, гимназия, спортивные секции, медицинский центр и фитнес-зал, в пешей доступности — супермаркеты, кафе и рестораны. Вблизи расположены маршруты для хайкинга и смотровая площадка «Ласточкины гнезда». За час жители комплекса доедут до Бугазской косы и Новороссийска, за 2 — до Геленджика. До краевой столицы дорога займет 3,5 часа. 

Продажи квартир в ЖК «Хозяин морей» стартовали 22 августа. Подробности.

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО представила ипотеку с фиксированной ставкой 7% на квартиры в ЖК «Светский Лес», «Патрики», «Первое место», «Родные просторы» и «Барса».

Реклама. Застройщик — ООО «СЗ «АнапаСтройПроект», входит в ГК ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Анапа ГК ТОЧНО Жилье Недвижимость Строительство

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