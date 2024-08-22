В Краснодаре покажут бесплатную выставку «В лучах уходящего лета»

В Краснодаре бесплатно покажут живопись, графику и скульптуру (0+)

Краснодарская сеть «Монитор» анонсировала на 25 августа открытие выставки «В лучах уходящего лета». В экспозицию вошли живопись, графика и скульптура Алёны Удаловой, Ольги Бежиной, Юрия Кувайцева и Виктора Лубенца.

«Работы посвящены теме уходящего лета и любви к родной природе, насыщены летним теплом и красотой. Здесь прослеживается и лёгкая грусть от быстроты увядания природы, и восхищение последними летними деньками», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 25 ноября в арт-пространстве «Сити-холл» по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.