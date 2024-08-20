В Краснодаре откроется выставка живописи «Приоритет обстоятельств»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре покажут больше 20 работ Александра Куренного (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 24 августа открытие пероснальной экспозиции Александра Куренного «Приоритет обстоятельств». Будет представлено больше 20 живописных полотен.

В творчестве Куренного совмещается примитивизм, минимализм, фовизм, абстрактное и актуальное искусство.

«Ритм, линия, пятно — всё это является структурными элементами картин мастера, сочетающих импровизацию с классической композицией. Куренной — мастер большой жанровой картины, наполненной философским содержанием», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 8 сентября по адресу улица Фрунзе, 37 (галерея «Особняк»).

Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 24 августа открытие выставки «Персона». В экспозицию вошли работы десяти авторов, членов Союза фотохудожников России.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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